SGK giriş yılına göre 10 ve 15 günle emeklilik kapısı ardına kadar açıldı: Çok daha az sene çalışarak erken emeklilik müjdesi!

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Türkiye'de çalışanlar için güzel bir haber var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı koşulları karşılayanlar için erken emeklilik imkanı sundu. Bu, uzun süre çalışıp gerekli primi biriktiremeyenler için büyük bir fırsat. SGK'ya göre, 10 yıl boyunca 5400 gün prim ödeyenler, bazı özel durumlara göre erken emekli olabilirler.

SGK, erken emekliliği kolaylaştıracak adımlar attı. Bu, çalışanların ekonomik geleceklerini daha erken garanti altına almalarını sağlar. Sigorta başlangıcı ve prim gün sayısı gibi şeyler çok önemli. Bu, genç yaşta emeklilik planı yapma şansı verir. Erkeklerle kadınların emeklilik süreçleri farklıdır. Mesela, 9 Eylül 1981'den önce sigortalı bir kadın, 15 yıl sigortalı kaldıysa ve 3600 gün prim ödediyse, 50 yaşında emekli olabilir. Aynı şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce sigortalı bir erkek de, 55 yaşında ve 3600 gün prim ödediyse emekli olabilir.