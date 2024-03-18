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SGK giriş yılına göre 10 ve 15 günle emeklilik kapısı ardına kadar açıldı: Çok daha az sene çalışarak erken emeklilik müjdesi!

Emekli olma sürecinde en önemli adım, sigortanın başladığı gündür. Bu gün, ne zaman ve nasıl emekli olacağınızı belirler. Örneğin, eğer başlangıç gününüze göre 3600 gün prim ödemişseniz, emekli olabilirsiniz. Yaşı gelmiş ama yeterli primi olmayanlar da yaşa bakılarak emekli olabilirler. Genç yaşta sigorta yaptıranlar için bu, bir avantajdır. Bu durum, emeklilik koşullarınızı sigorta başladığınız güne göre belirler ve emeklilik planınızı buna göre yapmanızı ister.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 15:24 Güncelleme 18 Mart 2024, 15:25
SGK giriş yılına göre 10 ve 15 günle emeklilik kapısı ardına kadar açıldı: Çok daha az sene çalışarak erken emeklilik müjdesi!

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Türkiye'de çalışanlar için güzel bir haber var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı koşulları karşılayanlar için erken emeklilik imkanı sundu. Bu, uzun süre çalışıp gerekli primi biriktiremeyenler için büyük bir fırsat. SGK'ya göre, 10 yıl boyunca 5400 gün prim ödeyenler, bazı özel durumlara göre erken emekli olabilirler.

SGK, erken emekliliği kolaylaştıracak adımlar attı. Bu, çalışanların ekonomik geleceklerini daha erken garanti altına almalarını sağlar. Sigorta başlangıcı ve prim gün sayısı gibi şeyler çok önemli. Bu, genç yaşta emeklilik planı yapma şansı verir. Erkeklerle kadınların emeklilik süreçleri farklıdır. Mesela, 9 Eylül 1981'den önce sigortalı bir kadın, 15 yıl sigortalı kaldıysa ve 3600 gün prim ödediyse, 50 yaşında emekli olabilir. Aynı şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce sigortalı bir erkek de, 55 yaşında ve 3600 gün prim ödediyse emekli olabilir.

Emeklilik için yaş çok önemli. Emeklilik avantajlarından yararlanmak isteyenler için, sigorta başlangıcına göre değişir. Mesela, gerekli primi ödemiş bir kadın 50 yaşında, bir erkek ise 55 yaşında emekli olabilir. Yeni emeklilik koşulları, sigorta sürenizi ve prim günlerinizi iyi planlamanızı gerektirir. Emeklilik yaşı, sigorta başlangıcına göre belirlenir ve emeklilik planınızı yaparken önemli bir faktördür. Düzenli prim ödemek ve gerekli şartları karşılamak, planladığınız emeklilik yaşına ulaşmanızı kolaylaştırır.

Türkiye'de, işin zorluğu ve sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle, bazı meslekler için erken emeklilik hakkı var. Bu, zor şartlar altında çalışanlara yardımcı olmak içindir. İşte bazı örnekler:

Demir Çelik Fabrikası çalışanları ve Cıva üretimi yapanlar gibi ağır işlerde çalışanlar,

Madenciler ve yeraltı işçileri,

Asit üretimi yapanlar,

Radyoaktif işlerde çalışanlar,

Sahil Güvenlik, Emniyet personeli, ve haber hizmetlerinde çalışanlar,

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, sualtı işlerinde çalışanlar, diş hekimleri ve eczacılar,

Cam ve Alüminyum üretiminde çalışanlar, döküm ve çimento fabrikası çalışanları, termik santral çalışanları,

TBMM üyeleri, ve ceza infaz kurumlarında çalışanlar için erken emeklilik imkanları sunulmuştur.

Erken Emeklilik İmkanları

Malulen Emeklilik: Sağlık durumunuz nedeniyle çalışamayacak durumda olursanız, prim gün sayısına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

Çalışma Süresine Bağlı Erken Emeklilik: Bazı meslek grupları için, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için, standart emeklilik şartlarından daha az prim günü ile emeklilik imkanı vardır.

Kadınların Erken Emekliliği: Kadınlar için doğum borçlanması yaparak, çocuk başına 2 yıla kadar prim günü kazanmak ve bu sayede erken emeklilik şansını artırmak mümkündür.

Askerlik Borçlanması: Erkek sigortalılar için askerlik süresini borçlanarak, bu süreyi prim gününe eklemek ve erken emeklilik şansını artırmak mümkündür.

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