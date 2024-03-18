SGK giriş yılına göre 10 ve 15 günle emeklilik kapısı ardına kadar açıldı: Çok daha az sene çalışarak erken emeklilik müjdesi!

Türkiye'de, işin zorluğu ve sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle, bazı meslekler için erken emeklilik hakkı var. Bu, zor şartlar altında çalışanlara yardımcı olmak içindir. İşte bazı örnekler:
Demir Çelik Fabrikası çalışanları ve Cıva üretimi yapanlar gibi ağır işlerde çalışanlar,
Madenciler ve yeraltı işçileri,
Asit üretimi yapanlar,
Radyoaktif işlerde çalışanlar,
Sahil Güvenlik, Emniyet personeli, ve haber hizmetlerinde çalışanlar,
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, sualtı işlerinde çalışanlar, diş hekimleri ve eczacılar,
Cam ve Alüminyum üretiminde çalışanlar, döküm ve çimento fabrikası çalışanları, termik santral çalışanları,
TBMM üyeleri, ve ceza infaz kurumlarında çalışanlar için erken emeklilik imkanları sunulmuştur.
Erken Emeklilik İmkanları
Malulen Emeklilik: Sağlık durumunuz nedeniyle çalışamayacak durumda olursanız, prim gün sayısına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.
Çalışma Süresine Bağlı Erken Emeklilik: Bazı meslek grupları için, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için, standart emeklilik şartlarından daha az prim günü ile emeklilik imkanı vardır.
Kadınların Erken Emekliliği: Kadınlar için doğum borçlanması yaparak, çocuk başına 2 yıla kadar prim günü kazanmak ve bu sayede erken emeklilik şansını artırmak mümkündür.
Askerlik Borçlanması: Erkek sigortalılar için askerlik süresini borçlanarak, bu süreyi prim gününe eklemek ve erken emeklilik şansını artırmak mümkündür.