SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitliğinin sağlanması da önemli bir adım olacak. Bu, özellikle ev kadınları ve anneler için emeklilik imkanlarını genişletecek. Aylık bağlama oranları ve prim gün sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeler, emeklilik sisteminin daha sade ve anlaşılır hale gelmesini sağlayacak. Önümüzdeki dönemde emeklilik sistemiyle ilgili yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğiz. EYT konusu ve yaş şartının esnetilmesi, özellikle erken emeklilik imkanlarını genişletecek düzenlemelerle birlikte, Türkiye'nin daha sağlam bir emeklilik sistemine kavuşmasını sağlayacak.

Yeni Emeklilik Kuralları 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler için, emeklilik yaşı ve gereken prim günü sayısı işe başlama tarihine göre farklılık gösterir. İşte bu yeni kurallar: 23 Mayıs 2002 Öncesinde İşe Girenler İçin: Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir. Bu kişilerin 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi gerekiyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 Arasında İşe Girenler İçin: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı. Ayrıca, ya 7000 gün prim ödemeleri ya da 25 yıl sigortalı olup en az 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.

30 Nisan 2008'den Sonra İşe Girenler İçin: 5510 sayılı Kanun gereği, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı 58 ve 60. Bu grup, 7200 gün prim ödemeli. 1 Ocak 2036'dan sonra emeklilik yaşı, belirlenen yaş sınırına göre değişecek.

Kısmi Emeklilik ve İstisnalar 2036'dan sonra, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı kademeli olarak 65 yaşına kadar 3 yıl ekleniyor. Bu durumda, 5400 gün prim ödeme zorunluluğu var.

4 Bin 600 Gün Yeterli Olacak: 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında işe girenler için başlangıçta 4600 gün prim yeterli. Her yıl için 100 gün ekleniyor.