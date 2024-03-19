Türkiye'deki emeklilik sistemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için emeklilik yaşı ve gün sayısı değişiyor. Bu değişikliklerle, daha esnek ve anlaşılır bir sistem oluşturuldu. İşte yeni düzenlemelerin detayları:
Kademeli emeklilik sistemi Faruk Erdem Açıklaması
8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişiyor. Önceki dönemde 5.000 ile 5.975 gün arası olan prim şartı, bu tarihten sonra 7.000, 2008'den sonra ise 7.200 güne çıkıyor. Kadınlarda yaş sınırı 58'e, erkeklerde ise 60'a yükseliyor.
Yeni reformlarla birlikte, emeklilik sisteminde esneklikler getirilebilir. Özellikle, seçim beyannamesinde bahsedilen annelere yönelik prim desteği gibi düzenlemeler, emeklilik koşullarında önemli değişiklikler yapabilir. Anne olanlar için, çocuk sayısına göre yaş esnekliği ve prim gün sayısına eklemeler gündeme gelebilir. Bu, emeklilik şartlarının daha adil ve esnek hale gelmesini sağlayacak.