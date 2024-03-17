17-18-19-25-26-27 Mart tarihlerinde hesaba yatacak! Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’luya 2’si 1 arada ödeme müjdesi

Yeni yıla giren emekliler, maaşlarına yapılan zam ve ek ödemelerle sevinç yaşadılar. Ocak ayında yürürlüğe giren zam oranlarıyla birlikte, emeklilerin maaşları arttı ve ek ödemeler de hesaplarına geçti. Emekliler, aylıklarıyla birlikte promosyon ek ödemeleri dahil olmak üzere toplamda 2 ayrı ödeme imkanına sahip oluyorlar. İşte mart ayı ek ödemelere dair merak edilenler…

17'SİNDE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLAYACAK

2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli maaşı ödeme tarihleri belirlendi. Normal şartlarda emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor ve ödeme günleri Cumartesi veya Pazar günlerine denk gelirse, ödemeler Cuma veya Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor.