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17-18-19-25-26-27 Mart tarihlerinde hesaba yatacak! Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur'luya 2’si 1 arada ödeme müjdesi

Mart ayı, emekliler için sevindirici gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Emekli maaşlarında beklenen artış, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bankalar tarafından sunulan özel promosyonlar da emeklilere ekonomik anlamda destek sağlayacak. İşte ek ödemelere dair merak edilenler haberimizde….

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 14:04 Güncelleme 17 Mart 2024, 14:04
17-18-19-25-26-27 Mart tarihlerinde hesaba yatacak! Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’luya 2’si 1 arada ödeme müjdesi

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Yeni yıla giren emekliler, maaşlarına yapılan zam ve ek ödemelerle sevinç yaşadılar. Ocak ayında yürürlüğe giren zam oranlarıyla birlikte, emeklilerin maaşları arttı ve ek ödemeler de hesaplarına geçti. Emekliler, aylıklarıyla birlikte promosyon ek ödemeleri dahil olmak üzere toplamda 2 ayrı ödeme imkanına sahip oluyorlar. İşte mart ayı ek ödemelere dair merak edilenler…

17'SİNDE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLAYACAK

2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli maaşı ödeme tarihleri belirlendi. Normal şartlarda emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor ve ödeme günleri Cumartesi veya Pazar günlerine denk gelirse, ödemeler Cuma veya Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor.

SSK emeklileri için ödeme takvimi şu şekildedir:

📍Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

📍Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

📍Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

📍Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

📍Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

📍Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

📍Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

📍Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

📍Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

📍Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.

Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme takvimi şu şekildedir:

📍Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde

📍Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

📍Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde

📍Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor

MAAŞA EK PROMOSYON DESTEĞİ

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2024'tür.

Garanti Bankası 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı veriyor.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Kampanya 10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

3.500 TL altı - 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL - 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL - 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL

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