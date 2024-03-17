17-18-19-25-26-27 Mart tarihlerinde hesaba yatacak! Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’luya 2’si 1 arada ödeme müjdesi

Yeni yıla giren emekliler, maaşlarına yapılan zam ve ek ödemelerle sevinç yaşadılar. Ocak ayında yürürlüğe giren zam oranlarıyla birlikte, emeklilerin maaşları arttı ve ek ödemeler de hesaplarına geçti. Emekliler, aylıklarıyla birlikte promosyon ek ödemeleri dahil olmak üzere toplamda 2 ayrı ödeme imkanına sahip oluyorlar. İşte mart ayı ek ödemelere dair merak edilenler…
17'SİNDE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLAYACAK
2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli maaşı ödeme tarihleri belirlendi. Normal şartlarda emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor ve ödeme günleri Cumartesi veya Pazar günlerine denk gelirse, ödemeler Cuma veya Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor.
SSK emeklileri için ödeme takvimi şu şekildedir:
📍Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
📍Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
📍Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
📍Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
📍Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
📍Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
📍Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
📍Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
📍Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
📍Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.
Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme takvimi şu şekildedir:
📍Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde
📍Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
📍Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde
📍Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor