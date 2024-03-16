SGK ve Bağkur’lulara emeklilikte her şey değişti: 4500 günle emeklilik! Talih kuşu kondu...

Emeklilik maaşlarının artırılması ve emekli olma koşullarının kolaylaştırılması talepleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, 2024 yılı için planlanan yasal düzenlemeler, pek çok vatandaş için emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu yeni düzenlemelerle, emeklilik sistemine ilişkin uzun süredir devam eden memnuniyetsizliklerin giderilmesi ve vatandaşların daha adil ve erişilebilir bir emeklilik sistemiyle buluşması hedefleniyor.