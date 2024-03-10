Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme takvimi şu şekildedir:

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL