SGK’dan 4A, 4B, 4C ve Bağ-kur’lulara Ramazan Bayramı öncesi müjde! Heyecanlı bekleyiş!

Akbank: Maaşını Akbank'a Taşı! Akbank, emeklilere 10.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para dahil olmak üzere toplamda 12.500 TL'ye varan ödül sunuyor. Banka, %51,00'a varan en yüksek faiz oranı ile de göz dolduruyor.

Denizbank: Maaşını Denizbank'a Taşı! Denizbank, emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon, EFT/Havale işlemlerinde ücretsizlik ve %50,00'a varan en yüksek faiz oranı ile cazip bir seçenek sunuyor.

Yapı Kredi: Şimdiki Emekliler Bir Başka! Yapı Kredi, 9.000 TL'ye varan promosyon sunarak emeklilere özel bir kampanya düzenliyor. Banka, EFT/Havale işlemlerinde bazı durumlarda ücretli veya ücretsiz seçenekler ve %46,50'ye varan en yüksek faiz oranı ile dikkat çekiyor.

Promosyon Almak İsteyen Bunu Yapsın -Promosyon almak isteyen emekliler öncelikle farklı bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını araştırmalıdır. Bankaların resmi web siteleri, sosyal medya hesapları ve müşteri hizmetleri, güncel kampanyalar hakkında bilgi edinmek için iyi kaynaklardır. -Her bankanın promosyon kampanyası, belirli şart ve koşullara sahiptir. Örneğin, promosyon tutarı, maaşınızı bankaya taşıma taahhüdü süresi (genellikle 3 yıl) ve diğer avantajlar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Kampanya detaylarını ve şartlarını dikkatlice inceleyin.

-Promosyon kampanyasından faydalanmak için ilgili bankanın şubesine giderek veya çoğu zaman online platformlar aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında, kimlik belgeniz ve emekli maaşınızı almak için kullanılan belgeler gibi gerekli evrakları hazır bulundurun.