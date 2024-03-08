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Erken Emeklilik Hayallerinize Bir Adım Kaldı! 1990,1998,1999,2000,2001,2002 Girişi Olana Müjdenin Hası Geldi

Pek çok kişinin hayalini süsleyen erken emeklilik çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların bu hayallerine ulaşmaları için esnek emeklilik şartları sunuyor. Ancak bu imkanlardan yararlanabilmek için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerektiğini unutmamak son derece önemli olacak.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 10:41 Güncelleme 08 Mart 2024, 10:41
Erken Emeklilik Hayallerinize Bir Adım Kaldı! 1990,1998,1999,2000,2001,2002 Girişi Olana Müjdenin Hası Geldi

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Erken emeklilik hakkı bireylerin sigorta başlangıç tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. SGK sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak belirlediği kriterlerle vatandaşlara daha esnek bir emeklilik imkanı sunuyor. Her bireyin bu tarihi dikkatle incelemesi erken emeklilik sürecinde avantaj elde etmelerini sağlayacak.

ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI

Erken emekliliğe erişebilmenin yolu, kişilerin sigorta başlangıç tarihleri ve çalışma geçmişlerine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle, erken emeklilik hakkını elde etmek isteyen bireylerin, kişisel durumlarına uygun şartları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÜZDE 60 SAĞLIK RAPORU İLE MALULEN EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybeden bireyler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyorlar. Bu süreçte en az 1800 gün prim ödemiş olmak ve yaş şartı aranmamak üzere, SGK'dan hastaneye sevk işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Verilen heyet raporunun SGK tarafından onaylanmasıyla birlikte, emekli maaşı bağlanır. Ancak, malulen emeklilerin çalışması halinde, emekli maaşları kesiliyor.

VERGİ İNDİRİMİYLE ENGELLİ EMEKLİLİK

En az yüzde 40 engellilik durumunda vergi indirimi alan çalışanlar, yaş şartına bakılmaksızın, 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyorlar. Engelli emeklilik hakkından yararlanan bireyler, çalışmaya devam edebiliyor ve maaşları kesilmiyor.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Ağır işlerde çalışanlar madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenmesi ve işe giriş tarihinin geriye çekilmesiyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre de yaş şartından düşülüyor, bu da erken emekliliğe kapı aralıyor.

ON YIL PRİM İLE KISMİ EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, daha fazla çalışmadan kısmi emekli olabiliyorlar. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60 yaş olarak belirlenmiş durumda. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için bu imkan geçerli olup, sonrasında prim ve yıl şartı artıyor.

ANNEYE EK PRİM AVANTAJI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelere, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu, annelerin daha erken yaşta emekli maaşı alabilmesine olanak tanıyor.

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