Erken Emeklilik Hayallerinize Bir Adım Kaldı! 1990,1998,1999,2000,2001,2002 Girişi Olana Müjdenin Hası Geldi

Verilen heyet raporunun SGK tarafından onaylanmasıyla birlikte, emekli maaşı bağlanır. Ancak, malulen emeklilerin çalışması halinde, emekli maaşları kesiliyor.

VERGİ İNDİRİMİYLE ENGELLİ EMEKLİLİK En az yüzde 40 engellilik durumunda vergi indirimi alan çalışanlar, yaş şartına bakılmaksızın, 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyorlar. Engelli emeklilik hakkından yararlanan bireyler, çalışmaya devam edebiliyor ve maaşları kesilmiyor.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK Ağır işlerde çalışanlar madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenmesi ve işe giriş tarihinin geriye çekilmesiyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre de yaş şartından düşülüyor, bu da erken emekliliğe kapı aralıyor.

ON YIL PRİM İLE KISMİ EMEKLİLİK 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, daha fazla çalışmadan kısmi emekli olabiliyorlar. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60 yaş olarak belirlenmiş durumda. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için bu imkan geçerli olup, sonrasında prim ve yıl şartı artıyor.

ANNEYE EK PRİM AVANTAJI Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelere, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu, annelerin daha erken yaşta emekli maaşı alabilmesine olanak tanıyor.