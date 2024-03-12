Emekliye 5.000 TL fatura desteği verilecek! En düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR'luya 1 maaş 2 ek ödeme müjdesi! 10.273 TL ikramiye dahil...

1 Emeklilere yönelik özel kampanyalar, bankalar arasında rekabeti artırarak müşteri çekme stratejilerine yeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında artan emekli sayısıyla birlikte bankalar, müşteri tabanlarını genişletmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için çeşitli avantajlar sunan kampanyalara odaklanıyor.

2 3 BİN TL İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE Emekliler 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeyi 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı'ndan önce hesabında görecek. Dul ve yetimler ve hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiyelerini alacak. Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.