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Emekliye 5.000 TL fatura desteği verilecek! En düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR'luya 1 maaş 2 ek ödeme müjdesi! 10.273 TL ikramiye dahil...

Emekliler ve kamuda çalışan yaklaşık 700 bin kamu işçisi için heyecan verici bir dönem yaklaşıyor. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi ve ilave tediye (ikramiye) ödemeleri için bekleyiş devam ederken, emekliler için sevindirici bir haber geldi. Emekliler, bu yılın ilk bayram ikramiyesini 10 Nisan'dan önce hesaplarında görebilecekler. Öte yandan bankalarda emekliler ve sigortalılar için özel avantajlar sunan bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, fatura ödemeleri için chip para kampanyası olarak adlandırılıyor. 5 bin TL'ye ek ödeme imkanı sunuyor. İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 06:29 Güncelleme 12 Mart 2024, 06:29
Emekliye 5.000 TL fatura desteği verilecek! En düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR’luya 1 maaş 2 ek ödeme müjdesi! 10.273 TL ikramiye dahil... 1

Emeklilere yönelik özel kampanyalar, bankalar arasında rekabeti artırarak müşteri çekme stratejilerine yeni bir boyut kazandırıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında artan emekli sayısıyla birlikte bankalar, müşteri tabanlarını genişletmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için çeşitli avantajlar sunan kampanyalara odaklanıyor.

Emekliye 5.000 TL fatura desteği verilecek! En düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR’luya 1 maaş 2 ek ödeme müjdesi! 10.273 TL ikramiye dahil... 2

3 BİN TL İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE

Emekliler 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeyi 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı'ndan önce hesabında görecek. Dul ve yetimler ve hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiyelerini alacak. Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Emekliye 5.000 TL fatura desteği verilecek! En düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR’luya 1 maaş 2 ek ödeme müjdesi! 10.273 TL ikramiye dahil... 3

Kamu işçileri ise 5 Nisan'da ikramiyesini hesabında görecek. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta ödenmişti. İkinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

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