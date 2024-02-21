SGK uzmanı gizli formülü altın tepside sundu! 10 sene çalışarak emekli olmak için bunu yapmanız lazım!

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için, emeklilikte yaş ve prim günü şartları, daha sonraki dönemlere göre daha avantajlı. Bu kişiler, 15 yıl ve 3600 gün ile hem emeklilik hem de tazminat alma hakkına sahip oluyor.

Erken emeklilik imkanından faydalanmak için, kadınlar 1981 öncesinde, erkekler ise 1976 öncesinde işe başlamış olmaları gerekiyor. Bu tarihlerden sonra işe başlayanlar için yaş ve prim günü şartları farklılık gösteriyor.

Kısmi emeklilik için üç temel şart bulunuyor:

1999 Sonrası Kısmi Emeklilik

9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için de kısmi emeklilik hakları mevcut. Ancak bu dönem için şartlar, 25 yıl ve 4500 gün olarak belirleniyor.

Örnek Hesap ve Çalışma Zorunluluğu

Emeklilik için çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle eksik günler tamamlanabilir. Ancak, isteğe bağlı sigorta yaptıranların dikkatli olmaları gerekiyor, çünkü bu durum, prim gün sayısını etkileyebilir.