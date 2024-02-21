SGK uzmanı gizli formülü altın tepside sundu! 10 sene çalışarak emekli olmak için bunu yapmanız lazım!

Emeklilik İçin 15 Yıl ve 3600 Gün Yeterli
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için, emeklilikte yaş ve prim günü şartları, daha sonraki dönemlere göre daha avantajlı. Bu kişiler, 15 yıl ve 3600 gün ile hem emeklilik hem de tazminat alma hakkına sahip oluyor.
Yaş Kriteri ve Erken Emeklilik
Erken emeklilik imkanından faydalanmak için, kadınlar 1981 öncesinde, erkekler ise 1976 öncesinde işe başlamış olmaları gerekiyor. Bu tarihlerden sonra işe başlayanlar için yaş ve prim günü şartları farklılık gösteriyor.
Emeklilik İçin Üç Ayrı Şart
Kısmi emeklilik için üç temel şart bulunuyor:
- 15 yıl sigortalılık süresi
- 3600 günlük prim
- Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş
Bu şartlar, emeklilik yaşının belirlenmesinde temel kriterleri oluşturuyor.
1999 Sonrası Kısmi Emeklilik
9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için de kısmi emeklilik hakları mevcut. Ancak bu dönem için şartlar, 25 yıl ve 4500 gün olarak belirleniyor.
Örnek Hesap ve Çalışma Zorunluluğu
Emeklilik için çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle eksik günler tamamlanabilir. Ancak, isteğe bağlı sigorta yaptıranların dikkatli olmaları gerekiyor, çünkü bu durum, prim gün sayısını etkileyebilir.
3600 Gün Emeklilik Hesaplama Tablosu:
|Yıl
|Prim Gün Sayısı
|2023
|1800
|2024
|1848
|2025
|1896
|2026
|1944
|2027
|1992
3600 Gün Emeklilik Formülü:
Her yıl için 180 gün prim doldurmanız gerekiyor.
Askerlik, doğum borçlanması gibi borçlanmalar primlerinize eklenebilir.
Ek mesai ve fazla mesai primlerinizi artırabilir.