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Herkes dört gözle bekliyordu: 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK tablosunda kendi durumunuza bakın!

Erken emeklilik, birçok kişinin çalışma hayatının sonunda ulaşmayı umduğu önemli bir hedef. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Erken emeklilik hakkının kazanılması, kişinin iş hayatına başlama tarihine göre değişiklik gösteriyor. Bu, özellikle 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arasında ve 2008 sonrası işe başlayanlar için farklı emeklilik kuralları anlamına geliyor. Erken emeklilik, işe başlama tarihine göre farklı koşullar ve kurallar içeriyor. Her dönem için belirlenen emeklilik şartları, kişilerin emeklilik planlamalarında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 09:22 Güncelleme 11 Aralık 2023, 09:22
Herkes dört gözle bekliyordu: 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK tablosunda kendi durumunuza bakın!

SGK, çalışanlara normal emeklilik hakkının yanı sıra erken emeklilik fırsatı da sunmaktadır. Normal emeklilik hakkı, kişinin belirlenen emeklilik şartlarını karşılaması gereken bir süreç içerirken, erken emeklilik hakkı kişinin özel durumuna göre belirlenir. İşte erken emeklilik hakkı ile ilgili önemli detaylar:

Normal Emeklilik Şartları

2023 yılında normal emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylerin ilk olarak yaş şartını sağlamaları gerekmektedir. Bu yaş şartı, kişinin ilk prim ödeme tarihine göre değişmektedir. Örneğin, 1999 öncesi işe girenler için farklı bir yaş şartı uygulanırken, 2002 ve 2008 sonrası işe girenler için yaş şartı 60 olarak belirlenmiştir. Yaş şartının yanı sıra, normal emeklilik için kişinin prim ödemelerini tamamlamış olması ve sigortalılık gün sürecini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında, kişi SGK İl Müdürlüğü'ne emeklilik dilekçesi verebilir.

Erken Emeklilik Koşulları

Erken emeklilik hakkı, kişinin işe başlama tarihine göre farklılık göstermektedir. Erken emeklilik düzenlemesi, 1999 öncesi, 1999 - 2008 arası ve 2008 sonrası işe girenler için farklı kurallar içerir:

1999 Öncesi İşe Girenler

SGK primlerini 1999 yılından önce ödeyenler, 15 yıl sigorta süreci ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu durumda emeklilik için uygulanan yaş şartı 60'tır.

1999 - 2008 Arası ve 2008 Sonrası İşe Girenler

1999 ile 2008 yılları arasında SGK prim ödemesini başlatanlar, erken emeklilik hakkı için 4500 gün prim ödeme ve 25 yıl sigortalılık şartlarına tabi tutulurlar.

2008 yılından sonra işe girenler ise erken emeklilik hakkı için 25 yıl sigortalılık süreci ve 5400 gün prim ödeme şartına tabi tutulurlar. Yaş şartı ise kişinin 5400 gün ve 25 yıl şartlarını sağladığı tarihe göre belirlenir. Eğer bu şartlar 2035 yılında yerine getirilirse, kişi 60 yaşında emekli olabilir. Ancak şartlar daha sonraki yıllarda sağlanırsa emeklilik yaşı 65'e kadar çıkabilir.

Başka Erken Emeklilik Yolları Var Mı?

Evet, SGK'nın açıkladığı yıpratıcı meslekler listesinde çalışanlar, erken yaşta emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu mesleklerde çalışanlara ek prim uygulanır. Ayrıca, sağlığını kaybedenler veya iş gücü oranı düşenler için 10 yıl sigortalılık süreci ve 1800 gün prim ödeme şartları da erken emeklilik hakkını elde etmelerine olanak sağlar.

Erken emeklilik için başvuru nasıl yapılır?

Erken emeklilik için başvuru yapmak isteyenler, SGK İl Müdürlüğü'ne emeklilik dilekçesi vermelidirler. Dilekçe vermeden önce belirlenen şartları yerine getirmek gerekmektedir.

SGK'nın yıpratıcı meslekler listesi neleri kapsar?

SGK'nın yıpratıcı meslekler listesi, belirli mesleklerde çalışanları içerir ve bu mesleklerde çalışanlara erken emeklilik hakkı tanır. Liste, SGK tarafından düzenli olarak güncellenir.

Erken emeklilik için sağlık sorunları olanlar nasıl başvuruda bulunabilirler?

Sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik başvurusu yapmak isteyenler, ilgili sağlık belgeleri ve raporları ile SGK'ya başvurmalıdır. Bu belgelerin incelenmesi sonucunda erken emeklilik hakkı değerlendirilir.

Erken emeklilik için gereken primleri öğrenmek mümkün mü?

Evet, SGK'nın resmi web sitesinde güncel prim bilgileri ve hesaplayıcılar bulunmaktadır. Bireyler, kendi prim durumlarını ve erken emeklilik için gereken primleri bu hesaplayıcılar aracılığıyla öğrenebilirler.

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