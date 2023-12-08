Almayanlara 5 yıl süre verildi, yoksa hakkınız yanar! Başvuru yapana SGK’dan 2.054,00 TL!

Cenaze yardımı, SGK tarafından sigortalıların vefatı durumunda ailelerine sağlanan mali destektir. Bu yardım, vefat eden kişinin sigorta durumuna ve SGK ile olan ilişkisine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kimler Cenaze Yardımı Alabilir? Cenaze yardımı, vefat eden kişinin birinci derece yakınlarına ödenir. Bu kapsamda; Eş,

Çocuklar,

Anne-baba,

Kardeşler gibi yakınlar başvuruda bulunabilir. Eğer vefat eden kişi evliyse, ilk başvuru hakkı eşe aittir. Evli olmayan kişilerin vefatı durumunda ise anne, baba veya kardeşler başvuru yapabilir.