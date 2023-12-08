Almayanlara 5 yıl süre verildi, yoksa hakkınız yanar! Başvuru yapana SGK’dan 2.054,00 TL!

Cenaze yardımı, SGK tarafından sigortalıların vefatı durumunda ailelerine sağlanan mali destektir. Bu yardım, vefat eden kişinin sigorta durumuna ve SGK ile olan ilişkisine bağlı olarak değişiklik gösterir.
Cenaze yardımı, SGK tarafından sigortalıların vefatı durumunda ailelerine sağlanan mali destektir. Bu yardım, vefat eden kişinin sigorta durumuna ve SGK ile olan ilişkisine bağlı olarak değişiklik gösterir.
Cenaze yardımı, vefat eden kişinin birinci derece yakınlarına ödenir. Bu kapsamda;
Eğer vefat eden kişi evliyse, ilk başvuru hakkı eşe aittir. Evli olmayan kişilerin vefatı durumunda ise anne, baba veya kardeşler başvuru yapabilir.
Cenaze yardımı için başvurular, SGK'ya yazılı olarak yapılır. Başvuruların, vefatın gerçekleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, geçmişe dönük başvuru yapma hakkı da bulunmaktadır.
SGK, cenaze yardımı ödemelerini hak sahiplerine yapar. Eğer yasal mirasçılardan hiçbiri bulunmuyorsa, cenazeyi kaldıran gerçek kişilere, belgelerle durumlarını kanıtlamaları şartıyla ödeme yapılır.
Bu yardım, vefat eden kişinin ailesine maddi bir destek sağlayarak cenazenin mali yükünü hafifletir. Ayrıca, sosyal güvence sisteminin bir parçası olarak, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olduğunu gösterir.