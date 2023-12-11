SGK giriş senesine göre 3600 ve 5400 günle emeklilik müjdesi geldi: Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik imkanı sunan meslekler listesini yayımladı. Bu liste, özellikle 10 senede emekli olmak isteyen kişilere yönelik bir formül içeriyor. Kanuni düzenlemeler sonucunda emekli olmanın zorlaştığı bu dönemde, SGK'nın paylaştığı Yıpranma Payı Olan Meslekler Listesi 2022, tehlikeli meslek gruplarındaki çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunuyor.

Erken Emeklilik için Yapılan Yasal Düzenlemeler SGK, tehlikeli ve zor şartlarda çalışan meslek gruplarına yönelik erken emeklilik hakkı tanımıştır. Bu düzenleme, tehlikeli mesleklerde çalışmayı teşvik etmek ve çalışanlar arasında adaleti sağlamak amacıyla yapıldı. SGK tarafından belirlenen 45 meslek grubunda çalışanlar, diğer meslek gruplarına göre daha kısa sürede emekli olma hakkına sahip olacaklar.