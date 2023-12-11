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SGK giriş senesine göre 3600 ve 5400 günle emeklilik müjdesi geldi: Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen yıpranma payı olan meslekler listesi, tehlikeli ve zor koşullar altında çalışan kişilere erken emeklilik fırsatı sunuyor. Bu liste, özellikle erken emeklilik hedefleyen kişiler için önemli bir rehber niteliğinde. Erken emekliliğe hak kazandıran meslek grupları ve bu mesleklerdeki çalışma şartlarını detaylı bir şekilde açıklıyor. Yıpranma payı ve fiili hizmet süresi zammı gibi uygulamalar sayesinde, bu meslek dallarında çalışan kişilerin emeklilik süreçleri hızlanıyor ve onlara daha genç yaşlarda emeklilik olanağı tanınıyor.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 09:08 Güncelleme 11 Aralık 2023, 09:08
SGK giriş senesine göre 3600 ve 5400 günle emeklilik müjdesi geldi: Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik imkanı sunan meslekler listesini yayımladı. Bu liste, özellikle 10 senede emekli olmak isteyen kişilere yönelik bir formül içeriyor. Kanuni düzenlemeler sonucunda emekli olmanın zorlaştığı bu dönemde, SGK'nın paylaştığı Yıpranma Payı Olan Meslekler Listesi 2022, tehlikeli meslek gruplarındaki çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunuyor.

Erken Emeklilik için Yapılan Yasal Düzenlemeler

SGK, tehlikeli ve zor şartlarda çalışan meslek gruplarına yönelik erken emeklilik hakkı tanımıştır. Bu düzenleme, tehlikeli mesleklerde çalışmayı teşvik etmek ve çalışanlar arasında adaleti sağlamak amacıyla yapıldı. SGK tarafından belirlenen 45 meslek grubunda çalışanlar, diğer meslek gruplarına göre daha kısa sürede emekli olma hakkına sahip olacaklar.

SGK Yıpranma Payı Olan Meslekler 2023 Listesi

2023 yılında SGK Yıpranma Payı Genelgesi kapsamında belirlenen mesleklerde çalışan kişiler, 5 ila 10 yıl daha erken emekli olabilecekler. Yayımlanan listede yer alan 45 meslek, daha tehlikeli, stresli ve yorucu olarak değerlendirilmekte olup, bu mesleklerde çalışanlar, diğer çalışanlara göre daha az sürede emekliliğe hak kazanacaklar.

SGK Fiili Hizmet Kodları ve Emeklilik Süreci

SGK fiili hizmet süresi zammı, erken emekliliğe ulaşmak için önemli bir araçtır. Bu uygulama kapsamında, belirli mesleklerde çalışanların hizmet sürelerine ek prim gün sayısı ilave ediliyor. Bu ek günler sayesinde, çalışanlar daha kısa sürede gerekli prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabiliyorlar.

Maden Çalışanlarına Tanınan Erken Emeklilik Hakkı

Yayımlanan listede maden işçileri için en yüksek ek gün prim sayısı tanımlandı. Maden işçilerine çalıştıkları sürelere ek olarak 180 günlük prim ödemesi yapılıyor. Bu durum, maden işçilerine 5 yıl çalışarak emekli olma hakkı sunuyor. Yıpranma payı ile beraber, maden işçileri 50 yaş yerine 43 yaşında emekli olabiliyorlar.

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