SGK anında emekli edip şipşak maaş bağlıyor! Şartlara bakılmaksınız...

Bel ve Boyun Fıtığı Olan Çalışanlar için Malulen Emeklilik

Bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanların sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alır. Bu hastalıkların malulen emekliliğe etkisi, vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. SGK, malulen emeklilikte hastalık ayrımı yapmaz. Eğer bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanın iş gücünü yüzde 60 oranında azaltıyorsa, malulen emeklilik hakkı verilir.

Hastalığın yanı sıra diğer sağlık sorunları da iş gücü kaybı oranına dahil edilir. Toplamda yüzde 60'lık bir iş gücü kaybı tespit edilirse, çalışana hemen emeklilik ve maaş hakkı tanınır.