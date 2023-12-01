15.2 milyon emekli için duyuru biraz evvel geldi! 18-21-27 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için aralık ayı maaş ödemeleri heyecanla bekleyişin başladığı bir dönemi işaret ediyor. Bu süreçte emekli vatandaşlar tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme tarihlerini takip ediyor. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak zam oranları her yıl sonunda olduğu gibi emekliler tarafından merakla bekleniyor.
SSK EMEKLİLERİ
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,