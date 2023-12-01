15.2 milyon emekli için duyuru biraz evvel geldi! 18-21-27 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için aralık ayı maaş ödemeleri heyecanla bekleyişin başladığı bir dönemi işaret ediyor. Bu süreçte emekli vatandaşlar tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme tarihlerini takip ediyor. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak zam oranları her yıl sonunda olduğu gibi emekliler tarafından merakla bekleniyor.