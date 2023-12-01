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15.2 milyon emekli için duyuru biraz evvel geldi! 18-21-27 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekli maaş ödeme takvimi merak ediliyor. Öte yandan Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı da merak edilen başka bir konu oluyor. Bilindiği üzere emeklilere ödeme her ay belirlenen tarihlerde yapılıyor. Emekli maaşı alanların ödemeleri tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleşiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri her ay olduğu gibi bu ay da emekli maaşlarının ödeme takvimini merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 09:28 Güncelleme 01 Aralık 2023, 09:28
15.2 milyon emekli için duyuru biraz evvel geldi! 18-21-27 Aralık tarihlerinde hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için aralık ayı maaş ödemeleri heyecanla bekleyişin başladığı bir dönemi işaret ediyor. Bu süreçte emekli vatandaşlar tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen ödeme tarihlerini takip ediyor. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak zam oranları her yıl sonunda olduğu gibi emekliler tarafından merakla bekleniyor.

SSK EMEKLİLERİ

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. İşte SSK emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında alabilirler.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimine göre maaşlarını alıyorlar. İşte Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde ödemelerini alırlar.

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