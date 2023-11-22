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2000 2008 arası 48 49 50 51 yaş şartı... 1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu ortaya çıktı!

Türkiye'deki emeklilik sistemi, 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayan sigortalılar için yeni bir düzenlemeye geçiş yapıyor. Bu dönem içinde sigortalı olmuş kişiler için belirlenen prim ödeme gün sayısı 4600 olarak belirlenmiş ve bu sayının 5400 günü aşmaması öngörülüyor. İlerleyen yıllarda ise, her yıl için 100 gün eklenmesiyle kademeli bir artış planlanıyor. Bu yeni sistemle birlikte, 25 yıl sigortalılık şartı kaldırılıyor ve kısmi emeklilik seçeneği de sunulmaya başlanıyor. Bu değişiklikler, emeklilik koşullarını daha esnek bir hale getirerek, farklı dönemlerde sigortalı olmuş bireyler için çeşitli seçenekler sunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:37 Güncelleme 22 Kasım 2023, 10:28
2000 2008 arası 48 49 50 51 yaş şartı... 1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu ortaya çıktı!

Türkiye'de emeklilik sistemi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için yeni düzenlemelere sahne oluyor. Bu kapsamda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenleme sonucunda, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Ancak, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli yaş şartı getirildi. Bu yeni düzenlemeler şu şekilde:

Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında dikkat çekiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için belirlenen kademeli emeklilik şartları, işe giriş tarihlerine göre farklılık gösteriyor. Bu yeni şartlar şöyle sıralanı

23 Mayıs 2002 Öncesi Sigortalılar:

15 yıl sigortalılık, 3600 prim ödeme gün sayısı, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı.

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar:

Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 7000 gün prim ödemeli ya da 25 yıl sigortalı olup en az 4500 gün prim ödemeli.

30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalılar:

5510 sayılı Kanun'a göre, kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 7200 gün prim ödemeli. 1 Ocak 2036'dan sonra, belirlenen yaş hadlerine göre emeklilik.

Kısmi Emeklilik ve İstisnalar:

Kadınlar ve erkekler için 2036 sonrası kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl ekleniyor. 5400 gün prim ödeme şartı getiriliyor.

4 Bin 600 Gün Yeterli Olacak:

30 Nisan 2008 - 31 Aralık 2008 arası sigortalılar için 4600, sonrası için her yıl 100'er gün eklenerek prim gün sayısı artırılıyor.

Bu düzenlemeler, Türkiye'deki emeklilik sistemini daha kapsamlı ve esnek hale getirirken, farklı tarihlerde sigortalı olan bireyler için çeşitli emeklilik koşullarını belirliyor. Bu yeni şartlar, hem emeklilik yaşını hem de gerekli prim gün sayılarını netleştiriyor.

Kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve gerekli prim ödeme gün sayısının, sigortalının işe giriş tarihine ve belirli dönemlere göre değişiklik gösterdiği bir sistemdir. Bu sistemde, farklı dönemlerde sigortalı olan bireyler için emeklilik şartları değişir. Örneğin, Türkiye'de belirli tarih aralıklarında işe başlayan sigortalılar için farklı yaş ve prim günü şartları belirlenmiştir. Kademeli emeklilik, bireylerin daha uzun süre çalışmasını teşvik ederken, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğini de desteklemeyi amaçlar. Bu sistem, genellikle nüfusun yaşlanması ve emeklilik maliyetlerinin artması gibi sorunlara çözüm olarak geliştirilmiştir.

1999 Sonrası Kademeli Emeklilik Tablosu!

1999 Sonrası Kademeli Emeklilik Tablosu!

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