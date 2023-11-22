2000 2008 arası 48 49 50 51 yaş şartı... 1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu ortaya çıktı!

Türkiye'de emeklilik sistemi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için yeni düzenlemelere sahne oluyor. Bu kapsamda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenleme sonucunda, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Ancak, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli yaş şartı getirildi. Bu yeni düzenlemeler şu şekilde:

Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında dikkat çekiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için belirlenen kademeli emeklilik şartları, işe giriş tarihlerine göre farklılık gösteriyor. Bu yeni şartlar şöyle sıralanı 23 Mayıs 2002 Öncesi Sigortalılar: 15 yıl sigortalılık, 3600 prim ödeme gün sayısı, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı. 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 7000 gün prim ödemeli ya da 25 yıl sigortalı olup en az 4500 gün prim ödemeli.