2000 2008 arası 48 49 50 51 yaş şartı... 1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu ortaya çıktı!

Türkiye'de emeklilik sistemi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için yeni düzenlemelere sahne oluyor. Bu kapsamda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenleme sonucunda, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Ancak, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli yaş şartı getirildi. Bu yeni düzenlemeler şu şekilde:
Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında dikkat çekiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için belirlenen kademeli emeklilik şartları, işe giriş tarihlerine göre farklılık gösteriyor. Bu yeni şartlar şöyle sıralanı
23 Mayıs 2002 Öncesi Sigortalılar:
15 yıl sigortalılık, 3600 prim ödeme gün sayısı, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı.
8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar:
Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 7000 gün prim ödemeli ya da 25 yıl sigortalı olup en az 4500 gün prim ödemeli.
30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalılar:
5510 sayılı Kanun'a göre, kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 7200 gün prim ödemeli. 1 Ocak 2036'dan sonra, belirlenen yaş hadlerine göre emeklilik.
Kısmi Emeklilik ve İstisnalar:
Kadınlar ve erkekler için 2036 sonrası kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl ekleniyor. 5400 gün prim ödeme şartı getiriliyor.
4 Bin 600 Gün Yeterli Olacak:
30 Nisan 2008 - 31 Aralık 2008 arası sigortalılar için 4600, sonrası için her yıl 100'er gün eklenerek prim gün sayısı artırılıyor.