Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için taze emeklilik şeması yenilendi

Yapılacak olan bu düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki uçurum kapatılacak. Prim ödeme süresinin eşitlenmesi, emeklilik sürecini hızlandırarak daha önceki yıllara göre daha az prim ödeyen vatandaşların daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak. Bu adım, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak. Düzenleme ile birlikte prim günlerindeki düşüş emeklilik sürecini hızlandırarak vatandaşların emekli olma hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak.