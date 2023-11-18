Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için taze emeklilik şeması yenilendi

O KİŞİLER 5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK Yapılacak düzenleme ile esnafların emeklilik için gereken prim gün sayısı, SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu sayede esnaflar, 9 bin gün yerine 7200 günle emekli olabilecek ve 5 yıl daha az prim ödeyecek.

PRİM SÜRESİ EŞİTLENİYOR, EMEKLİ AYLIĞI ARTIYOR Yapılacak düzenleme ile SGK'lı çalışanlar ile Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak, emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Bu düzenleme, erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma olanağı da sunacak.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK 2008'de yapılan sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre 7200 güne çekilecek ve emeklilik süreci hem daha erken hem de daha avantajlı hale gelecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişi emeklilik için daha kısa bir sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansına sahip olacak.