SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için taze emeklilik şeması yenilendi

Emeklilik sistemi üzerinde önemli bir değişiklik kapıda. Yapılacak düzenleme ile birlikte, emeklilik tablosu değişecek ve özellikle 1 milyon vatandaşı etkileyecek bir dizi avantaj sunulacak. Bu düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek prim günü yükümlülüğü azaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı düşürülecek. Artık prim gün sayısının azalması, emeklilik için beklemek istemeyenlerin daha erken bir dönemde emekli olabilme avantajını beraberinde getiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 19 Kasım 2023, 19:19
Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için taze emeklilik şeması yenilendi

Yapılacak olan bu düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki uçurum kapatılacak. Prim ödeme süresinin eşitlenmesi, emeklilik sürecini hızlandırarak daha önceki yıllara göre daha az prim ödeyen vatandaşların daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak. Bu adım, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak. Düzenleme ile birlikte prim günlerindeki düşüş emeklilik sürecini hızlandırarak vatandaşların emekli olma hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak.

EYTsiz 1800 gün yeterli; 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 10 ila 15 yıl arasında...
EYT'siz 1800 gün yeterli; 4-5-6-8 yıl erken emekli olun! 2000-2018 sigortalılar için yaş şartı yok! 10 ila 15 yıl arasında...

7200'E İNECEK

Şu an için 9 bin gün olan prim ödeme şartı, düzenleme kapsamında 7200 güne indirilecek. Bu sayede, emeklilik için gereken prim gün sayısı daha erken bir yaşta emekli olma imkanı tanıyacak.

Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar, prim ödemelerini düşürerek daha erken emeklilik fırsatı elde edebilecek.

O KİŞİLER 5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Yapılacak düzenleme ile esnafların emeklilik için gereken prim gün sayısı, SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu sayede esnaflar, 9 bin gün yerine 7200 günle emekli olabilecek ve 5 yıl daha az prim ödeyecek.

PRİM SÜRESİ EŞİTLENİYOR, EMEKLİ AYLIĞI ARTIYOR

Yapılacak düzenleme ile SGK'lı çalışanlar ile Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak, emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Bu düzenleme, erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma olanağı da sunacak.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de yapılan sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre 7200 güne çekilecek ve emeklilik süreci hem daha erken hem de daha avantajlı hale gelecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişi emeklilik için daha kısa bir sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansına sahip olacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA