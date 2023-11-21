E-devletten şimdi kontrol edin emeklilik hakkınız uçar gider! SGK sigorta geçmişinizde bu harfler varsa yandınız!

Bu harfler, emeklilik planlarınızı doğrudan etkileyen kritik verileri temsil eder. Bu nedenle, emeklilik hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol etmek, emeklilik planlarınızı sağlam bir şekilde yapmanıza olanak sağlar. E-devlet üzerinden bu bilgilere kolayca erişebilir ve emeklilik yolculuğunuzda bilinçli adımlar atabilirsiniz. Emeklilik sürecinizin net bir şekilde planlanması için bu harflerin ne anlama geldiğini bilmek ve hizmet dökümünüzdeki detayları dikkatle incelemek büyük önem taşır. Emeklilik sürecine yaklaşan birçok vatandaş, e-devlet sistemi üzerinden kalan hizmet süresini ve hizmet dökümünü kontrol ediyor. Bu kontroller sırasında, SGK tarafından hizmet dökümüne işlenen bazı harflerle karşılaşabilirsiniz. Bu harfler, 'Ş, K ve S' şeklinde olup, emeklilik planlamanızı riske atabilecek önemli bilgiler içerebilir.