Toplu para öde şipşak emekli ol! SGK uzmanı hayat kurtaracak formülleri açıkladı

Eksik prim günleri için borçlanma, emeklilik hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olabiliyor. Örneğin askerlik vazifesini yerine getiren vatandaşlar bu süreyi borçlanarak erken emeklilik hakkı kazanıyor. Aynı şekilde kadınlar, doğum borçlanmasıyla erken emekli olma hakkına sahip. Yasal şartlar sağlandığında, bu durum önemli avantajlar sunabiliyor.

SGK uzmanları özellikle aşağıdaki formüllerin üzerinde duruyor: Eksik prim günleri için borçlanma, emeklilik hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olabilir. Örneğin, askerlik hizmetini yerine getirenler bu hizmet süresini borçlanarak erken emekli olabilirler. Aynı şekilde kadınlar erken emekli olma hakkına sahiptirler. Yasal şartlar sağlandığında, bu durum önemli avantajlar sunabilir.