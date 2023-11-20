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Öğretmenlere ikramiye var mı 2023? 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilecek mi? 1 maaş ikramiye mi yatacak?

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak emeklilere yapılan 5 bin TL ikramiye ödemesinin ardından, öğretmenlere yönelik ikramiye konusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Öğretmenlere ikramiye var mı 2023? 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilecek mi? 1 maaş ikramiye mi yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 11:09 Güncelleme 20 Kasım 2023, 11:09
Öğretmenlere ikramiye var mı 2023? 24 Kasım’da öğretmenlere ikramiye verilecek mi? 1 maaş ikramiye mi yatacak?

Cumhuriyetimizin 100. yılında bir dizi teşvik ve ödül programları kapsamında emeklilere yönelik yapılan ikramiye ödemelerinin ardından, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması geldi.

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VAR MI?

Emeklilere 5 bin TL ikramiye müjdesi ardından gündeme gelen öğretmenlere ikramiye konusu hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Biz kendi politikalarımıızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur." dedi.

Bakan Tekin, öğretmen atamalarında dair de açıklamada bulundu. "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar.

Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz."

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.

AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Başkan Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi.

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