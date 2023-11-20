Öğretmenlere ikramiye var mı 2023? 24 Kasım’da öğretmenlere ikramiye verilecek mi? 1 maaş ikramiye mi yatacak?

Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz."

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ



AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.