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SGK uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyoları verdi! Okumadan sakın başvuru yapmayın

Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş almanın formülü çalışan milyonlarca kişi tarafından takip edilen öncelikli bir konu oluyor. Ancak bu hedefe ulaşmak çalışma hayatındaki kritik detaylara özen göstermeyi gerektiriyor. Bugün yatırılan sigorta primi miktarı gelecekte alınacak maaşı doğrudan etkileyen bir unsur. İşte bu nedenle emeklilik öncesi dönemde yapılan doğru hamleler gelecekteki maaşınızı belirleyen temel faktörlerden birisi olacak. SGK uzmanları merak edilen formülleri tek tek açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 17:10 Güncelleme 20 Kasım 2023, 17:10
SGK uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyoları verdi! Okumadan sakın başvuru yapmayın

Gelecekte yüksek bir emekli maaşı alabilmek için bugün yatırılan sigorta primi miktarı kritik bir öneme sahip. Eğer çalıştığınız yer aldığınız maaşın altında bir prim yatırıyorsa ileride alacağınız emekli maaşınız düşük oluyor. Bu nedenle iş yeriniz tarafından yatırılan prim miktarını düzenli olarak kontrol etmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü yüksek prim ödemesi doğrudan emekli maaşınızı etkiliyor.

SGK uzmanları özellikle şu formüller üzerinde duruyor:

Yüksek Prim Ödemesi ve Maaşa Etkisi

Yüksek prim ödemesi, emekli maaşını doğrudan artırır. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.

Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemez.

Prim Gün Sayısı ve Emekli Aylığı

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmakla geliri artırmak için tek başına yeterli değil. Aynı zamanda brüt kazancınızı yüksek bir şekilde yatırmak da önem taşıyor.

Eğer birden fazla işte çalışıyorsanız her iki iş için de prim ödemesi yapmanız gerekiyor. SGK'ya bildirilen matrahın artması, emekli aylığınızın yükselmesine katkı sağlar.

2000 Sonrası Emekli Maaşı Hesaplama

2000 ve sonrasındaki yıllara ait sigortalının prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile aylık bağlama oranının çarpımıyla belirlenir. 1 Ekim 2008 sonrasında ise ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranının çarpımı esas alınmaya başlandı.

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