SGK uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyoları verdi! Okumadan sakın başvuru yapmayın

Gelecekte yüksek bir emekli maaşı alabilmek için bugün yatırılan sigorta primi miktarı kritik bir öneme sahip. Eğer çalıştığınız yer aldığınız maaşın altında bir prim yatırıyorsa ileride alacağınız emekli maaşınız düşük oluyor. Bu nedenle iş yeriniz tarafından yatırılan prim miktarını düzenli olarak kontrol etmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü yüksek prim ödemesi doğrudan emekli maaşınızı etkiliyor.