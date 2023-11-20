SGK uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyoları verdi! Okumadan sakın başvuru yapmayın

Gelecekte yüksek bir emekli maaşı alabilmek için bugün yatırılan sigorta primi miktarı kritik bir öneme sahip. Eğer çalıştığınız yer aldığınız maaşın altında bir prim yatırıyorsa ileride alacağınız emekli maaşınız düşük oluyor. Bu nedenle iş yeriniz tarafından yatırılan prim miktarını düzenli olarak kontrol etmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü yüksek prim ödemesi doğrudan emekli maaşınızı etkiliyor.
SGK uzmanları özellikle şu formüller üzerinde duruyor:
Yüksek Prim Ödemesi ve Maaşa Etkisi
Yüksek prim ödemesi, emekli maaşını doğrudan artırır. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.
Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemez.