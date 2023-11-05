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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Tarım emeklisi dahil... Emekliye 17-18-19'dan 28 Kasım'a kadar 3'lü maaş yatacak!

Maaşların yanı sıra Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları gibi ek gelir kaynaklarına sahip olmaları, emeklilerin bu ayı sabırsızlıkla beklemelerine neden olacak. Kasım ayında yapılacak ödemelere ilişkin tüm detaylara yer verdik. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:26 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:27
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Tarım emeklisi dahil... Emekliye 17-18-19’dan 28 Kasım’a kadar 3’lü maaş yatacak!

Emekliler için Kasım ayı, düzenli emekli maaşlarının yanı sıra ek bir ödemeyle aydınlanıyor. Düzenli maaşın yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilerin Kasım ayını daha da özel kılacak. Öte yandan birçok emekli, maaşlarını aldıkları bankalar tarafından sunulan promosyonlardan da yararlanacak. İşte kalem kalem ödemeler...

ÖDEMELER İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

Banka Promosyonları:

Emekliler için üçüncü bir gelir imkanı da bankaların promosyon kampanyalarından kaynaklanıyor. Ekim ayında 12 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri, kasım ayında da devam edecek gibi görünüyor. Bankalar henüz resmi bir açıklama yapmasa da, emeklilerin kasım ayı promosyon kampanyalarından yararlanmaları bekleniyor. Bu durum, emeklilere ek bir gelir kapısı açma potansiyeli taşıyor.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Ayrıca, emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

Emekliler, kasım ayında emekli maaşı, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları ile toplamda üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar.

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