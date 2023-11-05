SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Tarım emeklisi dahil... Emekliye 17-18-19’dan 28 Kasım’a kadar 3’lü maaş yatacak!

Emekliler için Kasım ayı, düzenli emekli maaş larının yanı sıra ek bir ödemeyle aydınlanıyor. Düzenli maaşın yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye , emeklilerin Kasım ayını daha da özel kılacak. Öte yandan birçok emekli, maaşlarını aldıkları bankalar tarafından sunulan promosyon lardan da yararlanacak. İşte kalem kalem ödemeler... ÖDEMELER İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.