4A 4B 4C olan SGK’lı emeklilere 20 gün uyarısı! Başvuru yapan maaşa ek 12.500 TL’yi cebine koyacak!

Emekli vatandaşlar için sunulan bu promosyonlar, finansal anlamda daha sağlam bir temel oluşturmanın yanı sıra, emeklilik döneminin keyifli ve rahat geçmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen emekliler, kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına en uygun bankayı seçerek bu avantajlardan yararlanabilirler. Yapı Kredi ve Garanti Bankası da emekli müşterilere cazip promosyonlar sunmaktadır. Bu kampanyalar, emeklilerin finansal güvenliklerini artırmayı ve hayatlarını daha kolay hale getirmeyi amaçlar.