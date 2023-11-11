PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Emekli 5000 TL ikramiye yattı mı? Kimin 5000 TL ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu

SSK, Bağ-Kur ve diğer tüm emekliler için Kasım ayı emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Bu takvim, emeklilerin maaşlarını alabilecekleri tarihleri belirleyerek mali planlamalarını yapmalarına yardımcı oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, Bağlı Kuruluşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (Bağ-Kur) bağlı emekliler ve diğer kamu emeklileri için ödeme günleri belirlenmiş durumda. Peki, emekli 5000 TL ikramiye yattı mı? Kimin 5000 TL ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 09:58 Güncelleme 11 Kasım 2023, 12:46
Emekli 5000 TL ikramiye yattı mı? Kimin 5000 TL ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu

Emeklilerin maaş ve ikramiye takvimi belli oldu. Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için ödeme günleri belirlenirken, her bir emekli grubunun ödeme tarihleri merak konusu oldu. 10 Kasım Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasında ikramiye ödeme tarihleri paylaşıldı. Peki, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için ödeme tarihleri ne zaman? Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkurluya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12lik Refah Payı dahil...
Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı dahil...

AÇIKLAMA GELDİ

Emekliye 5 bin TL ödeme 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞKUR 14 Kasım'da yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli zammı ve ikramiyeler için de mesaj verdi.

Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ödemeler başladı! İşte 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günleri...

SGK EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre düzenlenmiştir. Kasım ayında emekli maaşı alacak SSK emeklilerinin ödeme günleri şöyledir:

  • Tahsis Numarası Sonu 9 Olanlar: 17 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 7 Olanlar: 18 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 5 Olanlar: 19 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 3 Olanlar: 20 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 1 Olanlar: 21 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 8 Olanlar: 22 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 6 Olanlar: 23 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 4 Olanlar: 24 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 2 Olanlar: 25 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 0 Olanlar: 26 Kasım
SGK sicil numara sorgulama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri de yine tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını alacaklar. İşte Bağ-Kur emeklilerinin maaş alacakları tarihler:

  • Tahsis Numarası Sonu 9, 7, 5 Olanlar: 25 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 3, 1 Olanlar: 26 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 8, 6, 4 Olanlar: 27 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 2, 0 Olanlar: 28 Kasım
Emekliler dikkat! 5000 TL İkramiye için ödeme tarihleri açıklandı!

Emekli Maaşlarındaki Güncellemeler

Ayrıca emekli maaşlarında yapılacak olan zamlar ve diğer güncellemeler de emeklilerin maddi durumlarını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler arasında. Bu zamlar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler ışığında belirlenerek emekli vatandaşların alım gücünü korumak adına düzenleniyor.

Belirlenen ödeme tarihleri, emekli vatandaşların planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Maaşların ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceğini bilmek, bütçe yönetimi ve kişisel finans planlaması için kritik bir bilgi. Bu sebeple emeklilerin, ödeme tarihlerini takip etmeleri ve ödemelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

16 milyon emekli için duyuru yapıldı! Ek ödeme başladı
10 yılda emeklilik şartları nelerdir?
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Şifa Hastanesi devre dışı kaldı! Bebekler katledildi
Riyad’da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’da 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi için Riyad’da
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yargıtay-AYM mesajı: Sorunun çözümü yeni anayasa
SON DAKİKA