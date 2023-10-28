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SGK başuzmanı madde madde anlattı: Prim gün sayısı eksik olanlar 3 yöntemle şipşak emekli olabilir

Normal şartlarda bir çalışanın emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemeleri ve hizmet süresi gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Emeklilik için gereken prim miktarının tamamlanması ve belirli bir yaşın doldurulması bekleniyor. Prim gün sayısı ve yaş şartı, genellikle ilk sigorta başlangıç tarihine göre belirleniyor. Ayrıca, hangi sosyal güvenlik kurumundan daha fazla prim ödediğiniz de önemli bir faktör oluyor.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 16:41 Güncelleme 28 Ekim 2023, 16:41
SGK başuzmanı madde madde anlattı: Prim gün sayısı eksik olanlar 3 yöntemle şipşak emekli olabilir

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan hangisine bağlaysanız bu detay emeklilik tarihinizi belirliyor. Ancak bu kurallar arasında, erken emeklilik imkanı sunan bazı özel durumlar bulunuyor. Yaş, prim ve sigortalılık süresine dayalı olarak işleyen bu sistemler arasında sizi erken emekli yapabilecek yasal yollar da yer alıyor. İşte genellikle az bilinen erken emeklilik yöntemleri!

SGK uzmanları merak edilen ve az bilinen erken emeklilik formüllerini işte böyle sıraladı:

KADINLARA 6 YIL İMKANI

Sigortalı anneler için bir avantaj sunulur: Anneler, erken emeklilik hakkı kazanabilmek için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatına sahiptir. Bu fırsat, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek prim ödemesi yaparak elde edilir.

Bu sayede yaş ve hizmet süresi şartlarını yerine getirmiş fakat yeterli prim ödemesi yapamamış anneler, 3 çocuğa sahipse 6 yıl erken emekli olabilirler. Tek gereklilik, çocukların sigortadan önce doğmuş olmalarıdır.

MALULEN EMEKLİLİK

Yasal düzenlemeler, çalışma gücünü kaybeden ve sürekli olarak rahatsızlığı veya engeli bulunan bireylere erken emeklilik hakkı tanır. Engelli emekliliği, doğuştan gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indiriminden sonra hak edilir.

Bu durumda en az yüzde 40 iş göremezlik şartı aranır. İşe giriş tarihlerine göre 15 ila 18 yıl arasında, 3600 günden 4680 güne kadar prim ödeyerek emekli olunabilir.

Yüzde 60 İşgücü Kaybı: Çalışırken meydana gelen rahatsızlıklar veya iş kazaları sonucu iş gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden kişiler SGK'dan sağlık raporu alarak "malulen emekli" olabilirler. Bu durum için en az 1800 gün prim ödemesi yeterlidir.

Yaş Şartıyla: Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemde, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış kişiler, 3600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladıklarında yaş şartını yerine getirerek emekli olabilirler.

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