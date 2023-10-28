SGK başuzmanı madde madde anlattı: Prim gün sayısı eksik olanlar 3 yöntemle şipşak emekli olabilir

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan hangisine bağlaysanız bu detay emeklilik tarihinizi belirliyor. Ancak bu kurallar arasında, erken emeklilik imkanı sunan bazı özel durumlar bulunuyor. Yaş, prim ve sigortalılık süresine dayalı olarak işleyen bu sistemler arasında sizi erken emekli yapabilecek yasal yollar da yer alıyor. İşte genellikle az bilinen erken emeklilik yöntemleri!

SGK uzmanları merak edilen ve az bilinen erken emeklilik formüllerini işte böyle sıraladı: KADINLARA 6 YIL İMKANI Sigortalı anneler için bir avantaj sunulur: Anneler, erken emeklilik hakkı kazanabilmek için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatına sahiptir. Bu fırsat, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek prim ödemesi yaparak elde edilir.