2023 İŞÇİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ | Kamu işçileri ZAMLI MAAŞ hangi gün ödenecek? Kamu işçilerinin MAAŞ FARKLARI ne zaman yatacak?

KAMU İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerinin zam oranları için görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş'le görüştü. Görüşme sonrasında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin." dedi.