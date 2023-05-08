2023 İŞÇİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ | Kamu işçileri ZAMLI MAAŞ hangi gün ödenecek? Kamu işçilerinin MAAŞ FARKLARI ne zaman yatacak?

Kamu işçlerine zamlı maaş ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "TÜRK-İL ve HAK-İŞ ile cuma günü konuyu bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini vermişti. Peki, kamu işçilerine maaş farkı ne zaman? İşte detaylar...
KAMU İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerinin zam oranları için görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş'le görüştü. Görüşme sonrasında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin." dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.