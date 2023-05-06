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    • SGK
    • 08.05.2023 09:07
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    • 08.05.2023 09:07
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    Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu? 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder?

    Bağ-Kur primi hakkında yapılan son dakika açıklaması büyük sevince neden oldu. Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Peki, Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder? İşte merak edilenler!

    Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon kişiyi ilgilendiren müjdeyi verdi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, küçük esnafın prim günü düşürüldü. Başkan Erdoğan "Prim günü 7.200'e indi, 1 milyon esnaf yararlanacak" ifadelerini kullandı. Prim ödeme gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülmesi esnafta sevinç yarattı. Peki, Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? İşte detaylar!

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

    Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum.

    Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz.

    Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.

        GİRİŞ TARİHİNE GÖRE...

        2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.

        7200 GÜN KAÇ YIL EDER?

        01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'e yani 20 yıla çıkıyor.
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        Gülen’in mektupçusu Akşener
        Haberler SGK Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu? 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder?
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