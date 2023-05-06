Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu? 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon kişiyi ilgilendiren müjdeyi verdi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, küçük esnafın prim günü düşürüldü. Başkan Erdoğan "Prim günü 7.200'e indi, 1 milyon esnaf yararlanacak" ifadelerini kullandı. Prim ödeme gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülmesi esnafta sevinç yarattı. Peki, Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? İşte detaylar!