Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu? 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon kişiyi ilgilendiren müjdeyi verdi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, küçük esnafın prim günü düşürüldü. Başkan Erdoğan "Prim günü 7.200'e indi, 1 milyon esnaf yararlanacak" ifadelerini kullandı. Prim ödeme gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülmesi esnafta sevinç yarattı. Peki, Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? İşte detaylar!
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum.
Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz.
Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.