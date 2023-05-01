4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA 2023 | Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ne zaman? KAMU İŞÇİLERİNE ZAM hangi tarihte? "Teklifimiz 15 bin lira.."

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte işçilere toplu zam hakkında tüm merak edilenler...
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek son dakika açıklamarını yakından takip ediyor. Hükümetin kamu işçisi zam teklifini 1 Mayıs 2023 tarihinden önce yenileyerek yükseltmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı.
TÜRK-İŞ'TEN YENİ AÇIKLAMA
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.