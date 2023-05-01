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    • 01.05.2023 09:34
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    • 01.05.2023 10:49
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    4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA 2023 | Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ne zaman? KAMU İŞÇİLERİNE ZAM hangi tarihte? "Teklifimiz 15 bin lira.."

    Toplu iş sözleşmesi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kamu işçileri Toplu İş Sözleşmesi zammı için alınacak karar için nefesler tutuldu. Konu ile ilgili gelişmeler 700 bin kamu işçisi tarafından merakla bekleniyor! TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçi zammı için yeni açıklama geldi. Peki, kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ne zaman? Kamu işçilerine zam tarihi ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ne zaman?

    Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte işçilere toplu zam hakkında tüm merak edilenler...

    KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

    Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek son dakika açıklamarını yakından takip ediyor. Hükümetin kamu işçisi zam teklifini 1 Mayıs 2023 tarihinden önce yenileyerek yükseltmesi bekleniyor.

    Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı.

    TÜRK-İŞ'TEN YENİ AÇIKLAMA

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.

        KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

        Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği protokolün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde imzalanması bekleniyor.

        KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR?

        İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürüyor.

        KAMU İŞÇİSİNE ZAM HESABI

        Örnek kamu işçisi zammı hesabını yapacak olursak; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Burada hesap şöyle yapılacak:

        Brüt ücret: 15.000 TL

        SSK işçi kesintisi: 2.100

        İşsizlik sig.: 150 TL

        Gelir Vergisi: 1.912,50 TL

        Damga vergisi: 113,85 TL

        Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL

        Damga V. İstisna 75,96

        Net ödenen ücret 12.075,63 TL
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            Haberler SGK 4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA 2023 | Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ne zaman? KAMU İŞÇİLERİNE ZAM hangi tarihte? "Teklifimiz 15 bin lira.."
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