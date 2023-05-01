4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA 2023 | Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ne zaman? KAMU İŞÇİLERİNE ZAM hangi tarihte? "Teklifimiz 15 bin lira.."

TÜRK-İŞ'TEN YENİ AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.