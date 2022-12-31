SGK bugün 31 Aralık 2022 Cumartesi açık mı? Yeni yılın son gününde mesai yapacak! SGK Cumartesi günü kaça kadar açık olacak?

Son dakika haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak. EYT'nin açıklanmasının ardından SGK önünde oluşan uzun kuyruklar gündeme gelmişti. Bu nedenle 31 Aralık 2022 Cumartesi günü SGK'nın hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Peki, SGK cumartesi günü saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...
SGK 31 ARALIK 2022 CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.
"ÇOK MUTLUYUM"
Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırmak için bina önünde sıraya girdi. Kuyrukta bekleyen Mahmut Dönmez, "Hayırlısıyla 7,5 yıl kadar erken emekli olacağım. Biraz gün eksiğim var, askerlik borçlanması yapacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.