Vatandaş zil takıp oynadı! 10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi! EYT çıkmasa da olur dedirtti!

10 Yılı Tamamlayanlar İçin Emeklilik

On senesi tamamlayarak emekli olmak isteyenler amacıyla formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler için geçerlidir. İşe girilmesinin sonrasında lüzumlu gün primini ödemiş olan sağlık problemleri sebebiyle çalışma günü kaybı yaşarsa yaş şartı aranmadan emekli edilebilirler. Bu uygulamada sağlık raporu istenir ve söz hususu raporda yüzde altmış oranında bir teşhis lüzumludur. Erken emeklilik amacıyla gün sayanlar ve bu hususta yapılacak olan açıklamaları bekleyen bir müjde beklemektedir.