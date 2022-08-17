Vatandaş zil takıp oynadı! 10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi! EYT çıkmasa da olur dedirtti!

Emeklilik hesabı senelerce çalışmış insanların en mühim konularından bir adedini oluşturuyor. İşe girdikleri sene ve tamamlanması gereken koşullara göre emeklilik yaşının hesap edilmesi mümkündür. Kendi emeklilik yaşının ne olacağını bilmek isteyenler amacıyla 3600 gün primle emeklilik tablosu! Normal koşulların haricinde on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Tüm erken emeklilik detaylarını araştırabilirsiniz.
10 Yılı Tamamlayanlar İçin Emeklilik
On senesi tamamlayarak emekli olmak isteyenler amacıyla formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler için geçerlidir. İşe girilmesinin sonrasında lüzumlu gün primini ödemiş olan sağlık problemleri sebebiyle çalışma günü kaybı yaşarsa yaş şartı aranmadan emekli edilebilirler. Bu uygulamada sağlık raporu istenir ve söz hususu raporda yüzde altmış oranında bir teşhis lüzumludur. Erken emeklilik amacıyla gün sayanlar ve bu hususta yapılacak olan açıklamaları bekleyen bir müjde beklemektedir.
SGK sisteminde tespit edilen imkana göre kanser, parkinson, MS, kalp yetmezliği, birtakım psikiyatrik hastalıklara sahip olanlara erken emeklilik olanağı sağlanıyor. Malulen emeklilik adı verdiği bu sistemde çalışanlar 10 sene sigortalı olmak ve 1800 gün prim gününe sahip olmak gibi şartlarla emekli olabiliyorlar.