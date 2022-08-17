17 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! 4 madde netleşti! Peki kimler EYT’li olacak? İşte adım adım formüller

23 YIL ÖNCE YIL VE PRİM ŞARTININ YANINA YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ

8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren yasa ile sene ve prim koşulunun yanına yaş koşulu da eklenmişti. EYT şahıslar, bu yaş koşuluna takıldıkları amacıyla emekli olamıyorlar. Bu halde da senesini ve primini bitirmiş olarak EYT'li olan vatandaşlar, emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

ÇALIŞMA MEVZUATINDA EKSİK PRİMLERİN BİTİRİLMESİ İÇİN BAZI İMKANLAR VAR

Yine aynı şekilde bu sigortalılar da EYT kapsamına girmeyi istiyor. Mevzuatımızda bu eksik primlerin bitirilmesi amacıyla birtakım olanaklar da yer alıyor. İşte eksik primi bitirmek amacıyla milyonların en çok merak ettiği altı formül...