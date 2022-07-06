EYT'lerin dışında eksik primleriyle emekli olamayanlar bu yöntemle emekli oluyor! SGK'lı olarak emekliliğinizi hemen öne çekin!

Emekli olmak bağlamında yaş koşulu kadar prim koşulunu da sağlamak olabildiğince önemli. Fakat detaylı nedenlere bağlı olarak SGK eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlara çoğu değişik emeklilik programı ile bu durum aşılıyor. SGK tarafından uzun süredir oluşturulan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor.
Askerlik ve Doğum Borçlanması ile Emeklilik Öne Çekilebilir!
Milyonlarca çalışan emeklilik tarihinin öne çekilmesi bağlamında alternatifleri incelemeye devam ediyor. Son senelerde Türkiye gündeminde emeklilik şartları ile alakalı problemlerin ilk sıralara çıkmasının sonrasında yeni düzenlemeler de döneme girdi.
Yaş şartı nedeniyle emekli olmayanların sorunlarının çözüme kavuşmasına dair çalışmaların hız kazanmasıyla, eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlarda da dçare aramaya başlandı.
SGK tarafından uzun süredir oluşturulan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor. Askerlik borçlanması ile er ya da erbaş olarak silah altında geçirilen süreler hedefiyle borçlanma yapılarak emeklilik öne çekiliyor. Doğum borçlanmasında ise kadın çalışanlar hedefiyle 3 çocuk hedefiyle 6 yıla kadar emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanmaktadır.