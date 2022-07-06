EYT'lerin dışında eksik primleriyle emekli olamayanlar bu yöntemle emekli oluyor! SGK'lı olarak emekliliğinizi hemen öne çekin!

Emekli olmak bağlamında yaş koşulu kadar prim koşulunu da sağlamak olabildiğince önemli. Fakat detaylı nedenlere bağlı olarak SGK eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlara çoğu değişik emeklilik programı ile bu durum aşılıyor. SGK tarafından uzun süredir oluşturulan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor.