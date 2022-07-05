Erken emeklilikte gözden kaçan detay! 1800 prim günü dolduysa bu haktan yararlanılacak! SGK başvuruları devam ediyor!

Yıpranma payı, doğum ve askerlik borçlanması gibi emeklilikte SGK doğrultusundan yapılan çoğu program gibi bu teknikte de değişik şartların sağlanması gerekecektir. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bütün çalışanları içine alan program ile kişilerin erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. İşte erken emeklilikte 1800 gün prim detayı…