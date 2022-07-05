Erken emeklilikte gözden kaçan detay! 1800 prim günü dolduysa bu haktan yararlanılacak! SGK başvuruları devam ediyor!
Erken emekli olma hayalleri kuranlar SGK'nın çoğu habersiz. SGK bağlamında erken emekli olmak isteyenler amacıyla 1800 prim günü ile erken emeklilik hakkı tanınıyor. Fakat alakalı yasa ve yönetmeliklere göre bu haktan yalnızca belirli vatandaşlar faydalanıyor.
Yıpranma payı, doğum ve askerlik borçlanması gibi emeklilikte SGK doğrultusundan yapılan çoğu program gibi bu teknikte de değişik şartların sağlanması gerekecektir. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bütün çalışanları içine alan program ile kişilerin erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. İşte erken emeklilikte 1800 gün prim detayı…
1800 Gün ile Erken Emeklilik Müjdesi!
SGK bütün sigortalılar bağlamında değişik uygulamalar ile erken emeklilik hakkı tanıyor. Uzun süredir Türkiye gündeminde de yer edinen EYT problemi gibi primleri eksik kalan, sigortalılık zamanını tamamlayamayan ya da başka şartları eksik kalan çoğu vatandaş alternatifleri araştırıyor.
1800 gün prim ile emeklilik ise malulen emeklilik kapsamında olası duruma getirildi. Çoğu vatandaş bilmese de malulen emeklilik kapsamında çoğu hastalık da yer alıyor.
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında vazife yapan bütün sigortalıları kapsama alan bu hak kapsamında, kaza, hastalık ya da başka nedenler sebebiyle çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden herkes erken emeklilikten yararlanabiliyor.