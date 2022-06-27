Eğer bu şartları karşılıyorsanız siz de çift maaş, hatta üç maaş alabilirsiniz! SGK, emekliler için üç maaşa kadar ödeme yapıyor!

SGK bağlamında sigortalının vefatı sonrasında geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı verilmeye başlandı.

Dul - yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da tariflenen bu ödemelere ek olarak bu haklardan emekli maaşı alan bireylerin de yararlanmasının önü açıldı. Hali hazırda emekli maaşı alan kişiler, çifte maaş hem de üç maaşa kadar SGK'dan destek alabilecek. Birçok vatandaş bilhassa aldıkları maaşların kesilebileceği endişesi nedeniyle bu haktan yararlanmayı tercih etmiyor.