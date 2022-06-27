Eğer bu şartları karşılıyorsanız siz de çift maaş, hatta üç maaş alabilirsiniz! SGK, emekliler için üç maaşa kadar ödeme yapıyor!

SGK bağlamında sigortalının vefatı sonrasında geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı verilmeye başlandı.
Dul - yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da tariflenen bu ödemelere ek olarak bu haklardan emekli maaşı alan bireylerin de yararlanmasının önü açıldı. Hali hazırda emekli maaşı alan kişiler, çifte maaş hem de üç maaşa kadar SGK'dan destek alabilecek. Birçok vatandaş bilhassa aldıkları maaşların kesilebileceği endişesi nedeniyle bu haktan yararlanmayı tercih etmiyor.
SGK içeriğinde yer alan ve emeklilik türü fark etmeksizin, vefat eden eşinin sonrasında dul aylığına da müracaat yapılarak kişilerin çift maaş alması olası duruma getirildi. Bu kapsamda yer alan bütün vatandaşlar söz hususu haktan rahatça yararlanabilecekler. Emeklilerin geçim dertlerinin her geride bıraktığımız gün katlanarak arttığı zamanlarda SGK doğrultusundan sağlanan bu tip uygulamalar ise milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Sigortalılık Türü Fark Etmiyor! Herkes Alıyor
SGK doğrultusundan birtakım özel haller için çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan programlar yardımıyla çift maaş alabilmek isteyenler amacıyla sigortalılık türü de fark etmiyor.
Temmuz'da müjdeler gırla! Asgari ücretliye 6.116 TL, SSK, Bağkur'luya 4.222 TL, memura 9 bin 177 TL MAAŞ!
SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin sonrasında dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması olası olacak.