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    • SGK
    • 27.06.2022 07:57
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    • 27.06.2022 07:57
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    SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur olan 4/a, 4/c ve 4/b'liler! 2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler anında emekli olun!

    SGK bağlamında vatandaşların farklı sigortalılık kapsamında yer alan işlerde çalışması sonucunda prim birleştirme yapabilirler. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve SSK kapsamında yer alan kişilerin birleştirme yoluna giderek, değişik kurumlarda geride bıraktığımız hizmet sürelerinin yeni sigorta türü bağlamında birleştirilerek daha basit ve süratli emeklilik fırsatı elde edilmesini sağlıyor. İşte emeklilikte hizmet birleştirmenin detayları…

    takvim.com.tr
    2008 Ekim ayı ve sonrası işe girenler hemen emekli olun!

    2008 Ekim ayı ve ardından işe girenler bağlamında alakalı mevzuat gereği bütün prim ödeme süreleri içerisinde en çok ödeme oluşturulan sigorta kolundan emeklilik vakti ve maaş oranları hesaplanmaktadır. Fakat daha evvel değişik işlerde çalışan ve hizmet süreleri olan vatandaşların SGK hizmet birleştirme uygulamasından yararlanarak daha yüksek emekli maaşı aşması da sağlanabilir. Tek bir kurum üzerinden birleştirme yapılarak emekli aylığının artırılmasını isteyen kişilerin erken emeklilik fırsatı da elde etmesi mümkündür.

    Konuya dair Yargıtay alakalı dairesinin kararına göre alakalı sigorta kurumunda geride bıraktığımız hizmet sürelerinin toplamlarının aylık bağlanmasında tek başına yeterli olmadığı hallerde hizmet birleştirmesinin mecburilik teşkil etmediği ifade edilmiştir. Örneğin; 4/a kapsamında yer alan bir sigortalının emekli olmaya hak kazanması durumunda son 7 senelik sürede Bağ Kur kapsamında çalıştığı statü için emekliliğe zorlanamayacağı belirtilmiştir.

    Hizmet Birleştirme ile Prim Gün Sayısı Artar Mı?

    Prim gün adetlerini çoğaltmak isteyenler SGK başvurularının sonrasında emekli olmadan evvel bütün çalışma sürelerini birleştirme yoluna gidebilir. Bu sayede hizmet puanı da artırılmış olur. Kademe, derece ya da primde yapılacak kesintileri etkilemeyen bu program herhangi bir zorunluluk taşımamaktadır.

        Çalışanların çıkarına yönelik bir program olan hizmet birleştirme, alakalı Yargıtay kararına göre direkt olarak sigortalının idaresine bırakılmıştır. Hizmet birleştirme ile başka çalışma sürelerinin de eklenerek hem prim gün adedinin artırılması hem de emekli aylığının oranında yükseltme yapılması da olası görülmektedir.

        SGK Hizmet Birleştirme Başvurusu Nasıl Yapılır, Kimler Yapabilir?

        Hizmet birleştirme programından yararlanmak amacıyla esas koşul değişik sigorta kollarında çalışmış olmak ve yeterli prim ödemelerinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Eski adı SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur olan 4/a, 4/c ve 4/b kapsamında bütün sigortalıların toplam çalışma sürelerini sahip olunan sigorta kolu üstünde birleştirmesi mümkündür.

        Herhangi bir zorunluluğu olmayan program yaşamı süresince değişik işlerde çalışan çoğu vatandaş amacıyla ciddi bir üstünlük sağlamaktadır.
        Özellikle kamu personeli olarak vazifeye başlayan kişiler, atanması yapılmadan önceki dönemde çalıştığı sürelerin toplamını birleştirerek prim gün miktarını artırabiliyor. Hizmet birleştirme işlemlerinden yararlanmak amacıyla emekli olmasına 6 ay ya da 1 sene kala kişilerin bu hizmete başvurmaları tavsiye edilmektedir.
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        Haberler SGK SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur olan 4/a, 4/c ve 4/b'liler! 2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler anında emekli olun!
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