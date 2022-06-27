SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur olan 4/a, 4/c ve 4/b'liler! 2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler anında emekli olun!

2008 Ekim ayı ve ardından işe girenler bağlamında alakalı mevzuat gereği bütün prim ödeme süreleri içerisinde en çok ödeme oluşturulan sigorta kolundan emeklilik vakti ve maaş oranları hesaplanmaktadır. Fakat daha evvel değişik işlerde çalışan ve hizmet süreleri olan vatandaşların SGK hizmet birleştirme uygulamasından yararlanarak daha yüksek emekli maaşı aşması da sağlanabilir. Tek bir kurum üzerinden birleştirme yapılarak emekli aylığının artırılmasını isteyen kişilerin erken emeklilik fırsatı da elde etmesi mümkündür.
Konuya dair Yargıtay alakalı dairesinin kararına göre alakalı sigorta kurumunda geride bıraktığımız hizmet sürelerinin toplamlarının aylık bağlanmasında tek başına yeterli olmadığı hallerde hizmet birleştirmesinin mecburilik teşkil etmediği ifade edilmiştir. Örneğin; 4/a kapsamında yer alan bir sigortalının emekli olmaya hak kazanması durumunda son 7 senelik sürede Bağ Kur kapsamında çalıştığı statü için emekliliğe zorlanamayacağı belirtilmiştir.
Hizmet Birleştirme ile Prim Gün Sayısı Artar Mı?
Prim gün adetlerini çoğaltmak isteyenler SGK başvurularının sonrasında emekli olmadan evvel bütün çalışma sürelerini birleştirme yoluna gidebilir. Bu sayede hizmet puanı da artırılmış olur. Kademe, derece ya da primde yapılacak kesintileri etkilemeyen bu program herhangi bir zorunluluk taşımamaktadır.