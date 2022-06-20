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    • SGK
    • 20.08.2022 08:28
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    • 20.08.2022 08:28
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    TC Kimlik No ile SGK SSK hizmet dökümü! SSK hizmet dökümü sorgulama linki 20.06.2022

    SSK hizmet dökümü sorgulama linki sayfamızda yer alıyor. SGK hizmet dökümü sorgulama hizmetini kullanarak, bütün sigorta kollarından hizmet dökümü detaylarınıza ulaşabilirsiniz. TC ile SGK hizmet dökümü alınabilir mi? E-Devlet sisteminde güvenle SGK hizmet dökümü sorgulama ve meşru geçerliliği olan çıktısını nasıl alabileceğinize dair detaylara yazımızda ulaşabilirsiniz. Türkiye' deki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının internet hizmetlerini tek bir portalda bir araya getiren e-Devlet Kapısı'ndaki SGK e-hizmetleri arasında tespit edilen "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulamasından, SGK hizmet dökümünü bütün sigorta kolları amacıyla basitçe alabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Alper Duman
    16.06.2022 TC Kimlik No ile SGK SSK hizmet dökümü! SSK hizmet dökümü sorgulama linki

    Emeklilik hesaplamalarından, kariyer planlamalarına ve hem de bankacılık işlemlerine kadar hayatın pek çok noktasında sıkça gereksinim duyulan SGK hizmet dökümü bundan sonra internetten alınabiliyor. SGK'nın internet programları aracılığıyla, çok sayıdaki SGK sorgulamasını yapabildiğiniz gibi SGK hizmet dökümü sorgulama prosedürünü de internetten güvenle yapabilirsiniz. SGK' nın hizmet dökümü belgesini çevrimiçi ortamdan almayı gerçekleştiren uygulamasını kullanabileceğiniz platform ise e-Devlet Kapısı portalıdır.

    TC ile SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Sadece T.C. kimlik numarası ile SGK hizmet dökümünü çeşitli olarak alabilmek istiyorsanız e-Devlet Kapısı portalını kullanabilirsiniz. İnternetteki yalnızca birkaç tıkla yapabileceğiniz SGK hizmet dökümü sorgulama prosedürü ile 7/24 kesintisiz olarak, lüzım duyduğunuz her an e-Devlet Kapısı portalından alabilirsiniz. E-Devlet sisteminden TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama gerçekleştirmek amacıyla;

    · E-Devlet Kapısı portalı "turkiye.gov.tr" adresini ziyaret edin.

    · Tarayıcınızda açtığınız e-Devlet Kapısı portalındaki sağ üst köşede tespit edilen "Giriş Yap" opsiyonuna tıklayın.

    · Ulaştığınız e-Devlet giriş ekranında "Kimlik Doğrulaması" yapın. SGK hizmet dökümü alabilmek amacıyla e-Devlet kimlik doğruluğunu sağlama prosedürünü "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "internet bankacılığı" ve "T.C. kimlik kartı" giriş seçeneklerinden rastgele birisiyle yapabilirsiniz.

    · E-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra açılan ana sayfanın tam ortasında tespit edilen "Merhaba, size nasıl yardım edebilirim" yazısının olduğu beyaz kutucuğa "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak, kutucuğun sonundaki "arama simgesin" tıklayın.

    · Sonuçlarda ilk sırada çıkan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü opsiyonunun üzerine tıklayarak, uygulamaya ulaşın.

        · SGK Tescil ve Hizmet Dökümü uygulamasında ekstra bir bilgi girmenize lüzum olmadan "kimlik bilgileri" ve bütün sigorta kollarına dair "hizmet dökümü" ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

        E-Devlet portalındaki "Tescil Kaydı ve Hizmet Dökümü" uygulamasında hangi sigorta kolunun tescil verilerine ve hizmet dökümü detaylarına ulaşmak istiyorsanız alt evresinde yer alan;

        · 4A Tescil Bilgileri,

        · 4B Tescil Bilgileri,

        · 4C Tescil Bilgileri,

        · Banka Sandığı Tescil Bilgileri,

        Seçeneklerinin üzerine gelerek, tıklayın. Bu şekilde alakalı sigorta kolundaki tescil bilgilerinizi ve hizmet dökümü detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz.

        Hem de lüzum duyma sebebinize ve görmek dilediğiniz hizmet dökümü ayrıntılarına göre "Hizmet Dökümü Türü" opsiyonunda tespit edilen;

        · Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü,

        · Tüm SGK Hizmet Dökümü,

        · SGK Kayıt Belgesi,

        Seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

        SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR? TIKLA ÖĞREN!
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        Haberler SGK TC Kimlik No ile SGK SSK hizmet dökümü! SSK hizmet dökümü sorgulama linki 20.06.2022
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