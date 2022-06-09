Yıllarca önce emekli olun! 1800 ve 3600 SGK-SSK prim günüyle 50-51 ve 53 yaşında emeklilik müjdesi! İşte yapmanız gereken

51 yaşında emekli olmak isteyen erkeklerin ise 20 Mayıs 1988 ile 23 Ağustos 1988 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması gerekli

Öte yandan 53 yaşında emekli olmayan isteyen erkek emekli adaylarının ise 24 Mayıs 1988 ile 24 Mayıs 1989 tarihleri arasında sigorta girişlerinin yapılması zorunludur.

Bu tarihler dışında sigorta girişlerinin yapılması ya da sigorta primlerinin devamı erken emekliliği sağlamamaktadır. Fakat eksperlerin görüşlerine göre bu hususta mağdur olan vatandaş adedinin çok olması nedeniyle yeni bir planlama yapılacağını söylemektedirler.

Yaştan Emekli Olma

Kısmi emeklilik olabildiğince tanınan bir kavramdır. Yaştan emekli olma haline kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek amacıyla belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Örneğin erkeklerde alçakta ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 sene ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

– 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

– 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

– 24.05.2014 tarihinden sonra yerine