5.000 ve 9.750 prim gün sayısını... Erken emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi vatandaşları mest etti!

Yapılan açıklamalar tarafında bu sene çözüme ulaşacağı anlaşılan EYT planlaması birtakım formüllerle gündeme geldi. 5 formülden meydana gelen planlama ile vatandaşa müjdeli haberler verilmeye hazırlanılıyor. Ülkemizin gündemini uzun süredir meşgul eden EYT mağdurlarını memnun edecek şekilde sonuçlanacağı fikir edinilen formüller merak hususu oldu.
EYT İle İlgili Hangi Formüller Var?
EYT liler amacıyla fikir edinilen formüller arasında kısmi emeklilik alternatifi pek çok vatandaşı kapsayacak halde 10 sene prim ödemiş, bayan 50, erkek 55 yaşını doldurmuş olma koşulu aranıyor. Sigorta zamanı formülü; buna göre 1999 evveli şartlar uygulanıyor. Bayanlarda 7.200, erkeklerde 9.000 yevmiyeyi dolduranlara yaş haddine bakılmadan emeklilik hakkı doğuyor.
Formüllerden biri de nettili emeklilik. Bu formülde vatandaş kabul ederse kalan seneler bağlamında belli kesintiler yapılıyor. Bu sabit kesintilerin miktarı devlet doğrultusundan belirlenecek. Kabul eden birey daha az maaşla emekli olacak. Bir öteki ise geçici kesintilerle emeklilik; bu formülde kalan seneler amacıyla kesinti yapılacak ve birey emeklilik yaşına geldiği zaman kesintiler duracak. Beşinci formül; 5.000 ve 9.750 prim gün miktarını dolduranlar emekli olabilecek. Bunda yaş öneme alınmıyor.