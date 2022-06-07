5.000 ve 9.750 prim gün sayısını... Erken emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi vatandaşları mest etti!

Formüllerden biri de nettili emeklilik. Bu formülde vatandaş kabul ederse kalan seneler bağlamında belli kesintiler yapılıyor. Bu sabit kesintilerin miktarı devlet doğrultusundan belirlenecek. Kabul eden birey daha az maaşla emekli olacak. Bir öteki ise geçici kesintilerle emeklilik; bu formülde kalan seneler amacıyla kesinti yapılacak ve birey emeklilik yaşına geldiği zaman kesintiler duracak. Beşinci formül; 5.000 ve 9.750 prim gün miktarını dolduranlar emekli olabilecek. Bunda yaş öneme alınmıyor.