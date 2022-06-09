Son başvuru... Ziraat Bankası’ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Emekli kişilerin içlerinde bulundukları zorlu mali koşullara rağmen daha çok sessiz kalmak istemeyen Ziraat Bankası, biri sadece emekli müşterilere özel olan iki yeni kampanya başlattığını duyurdu. Banka, akaryakıt ve market alışverişi kampanyalarına dair bütün ayrıntıları paylaştı.