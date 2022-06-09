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Haberler Ekonomi Son başvuru... Ziraat Bankası'ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Son başvuru... Ziraat Bankası'ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Geride bıraktığımız senenin son çeyreğinde altın fiyatlarında ve döviz kurlarında ortaya gelen ani yükselişler, gündelik yaşam akışı içinde hizmet alınan her sektörün fiyatlarının güncellenmesine sebep oldu. Yapılan pazar müdahaleleri ile eş güdümlü altın fiyatları ve döviz kurları gerilemiş olsa da yeni seneye girilmesi ile eş güdümlü belirtiler geldi. Şubat tarihinde başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, pazarların dengesini tekrardan alt üst etti. Ekonomi pazarlarında kaydedilen bütün bu olumsuz gelişmeler, besin ve akaryakıt sektörü adına belirtiler fiyatların sıksık olarak güncellenmesine sebep oldu.

takvim.com.tr
09.06.2022 08:55 - Son Güncelleme: 09.06.2022 08:55
Son başvuru... Ziraat Bankası’ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, yeni aya girilmesi ile eş güdümlü iki ayrı kategori altında kart kampanyası düzenlediğini duyurdu. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre "market alışverişi" kategorisi altında düzenlenen kampanyaya emekli müşterilerin, "akaryakıt alışverişi" kategorisi altında düzenlenen kampanyaya hem emekli müşterilerin hem de başka müşterilerin katılım sağlayabilecekleri bilgi kapasitesi kaydedildi.

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Son başvuru... Ziraat Bankası’ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Şubat tarihinde başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, pazarların dengesini tekrardan alt üst etti. Ekonomi pazarlarında kaydedilen bütün bu olumsuz gelişmeler, besin ve akaryakıt sektörü adına belirtiler fiyatların sıksık olarak güncellenmesine sebep oldu.

Son başvuru... Ziraat Bankası’ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Bugün 26 TL oranına kadar dayanan akaryakıt fiyatları ile fahiş fiyatlardan satışa sunulan besin ürünleri, bilhassa ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emekli kişilerin korkulu rüyaları durumuna geldi.

Son başvuru... Ziraat Bankası’ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Emekli kişilerin içlerinde bulundukları zorlu mali koşullara rağmen daha çok sessiz kalmak istemeyen Ziraat Bankası, biri sadece emekli müşterilere özel olan iki yeni kampanya başlattığını duyurdu. Banka, akaryakıt ve market alışverişi kampanyalarına dair bütün ayrıntıları paylaştı.

Son başvuru... Ziraat Bankası’ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL veriliyor

Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022

Ziraat Bankası, yeni dönemde giderek artan akaryakıt fiyatlarına karşın yeni bir kampanya düzenlemiş olduğunu duyurarak, ilgili kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

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