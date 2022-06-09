Biraz önce açıklandı! Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL'lik ek ödeme hizmeti sunulacak! 3 yılda bir gelen ek ödeme fırsatı!
3 senede bir SGK ile imzaladıkları emekli maaş ödemeleri protokolü kapsamında emekli promosyonu kampanyası düzenleyen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni devreye ait olan güncel kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. İşte kamu bankalarının kendi bünyelerinde fakat ortak içerik ile sunmuş oldukları promosyon hizmetlerine dair haberin devamı
Emekli müşteriler, her ay sabit ve sürekli bir gelire sahip oldukları amacıyla hem özel bankalar hem de kamu bankaları doğrultusundan olabildiğince önemsenmektelerdir. Bankaların her türlü finansman hizmetlerinden rahatlık ile yararlanabilen emekli vatandaşlar, kendilerine yönelik tasarlanan emekli kampanyaları kapsamında bütçelerine en iyi şekilde hitap eden banka tercihlerini yapmaktalardır. Bu kapsamda tüketici kredisinden taşıt kredisi, konut kredisinden kart kampanyalarına çoğu kategori altında geliştirmiş oldukları kampanyalarda kamu bankası olmalarının avantajlarını hissettiren kamu bankaları, emekli müşteriler doğrultusundan sıklık ile tercih edilmektelerdir.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, sahip olunan emekli müşteri adetlerini çoğaltmak ve ülke sınırları dahilinde yaşam sürdüren emekli kişilerin içlerinde bulundukları dar boğaza destek olmak hedefi ile SGK ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında promosyon kampanyası geliştirmektelerdir.