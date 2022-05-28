SGK-SSK-Bağkur'lu olarak 4A, 4B ve 4C’den erken emekli olun! Ve sonunda netleşti! 44 ve 52 yaş aralığında emeklilik müjdesi!

Çalışma hayatını tamamlamış vatandaşlar amacıyla emeklilerini rahat geçirmek mühimdir. Bu amaçla oluşturulan tedavi ve geliştirmeler merakla bekleniyor. 44 ve 52 yaş aralığında emeklilik müjdesi pek çok vatandaşın ilgisini çekti. Erkek çalışanlar askerlik borçlanmaları, bayan çalışanlar ise doğum borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyor. Burada en mühim konu işe giriş tarihi olmaktadır. SGK-SSK-Bağkur'lu olarak 4A, 4B ve 4C'den erken emekli olabilirsiniz.
Erken Emeklilik Müjdesinde Hesaplamalar Nasıldır
Yaş hesaplamalarına ulaşmak amacıyla e-devlet sistemini kullanmak mümkündür. Arama kısmına 4A (SSK), 4B (Bağ-kur) ve 4C (Emekli Sandığı) yazmalıdır. Kırk sekiz yaşında emekli olmak isteyen bir çalışan yirmi yıllık sigortalılık vakti ve 5525 gün prim ödeme şartlarını karşılamalıdır. Ek olarak 3600 günün üzerinde prim olduğunda bundan sonra prim ödenmese de elli sekiz yaşın doldurulmasıyla emekli olunabilir.
Çalışan birey elli iki ya da elli altı yaşında emekli olmak istiyorsa emekli sandığından emekli olmaz amacıyla yirmi yıl fiili hizmet vakti ve elli iki yaş koşullarına tabi olunur. 4a'lı olan bir çalışanın emekli olması amacıyla 7200 gün prim adedinin doldurulması gerekirken 4b'li ve 4c'li birinin 9000 prim günlerini ödemesi gerekiyor.