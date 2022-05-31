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    • 31.05.2022 12:36
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    SGK'dan özel hastanelere yeni şart! Tüm branşlarda hasta kabul edecek

    Son dakika haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelere kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabulü şartı getirdi.

    SGK’dan özel hastanelere yeni şart

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.

    SGK'den yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi" ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği anımsatıldı.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek."

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    Haberler Güncel SGK'dan özel hastanelere yeni şart! Tüm branşlarda hasta kabul edecek
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