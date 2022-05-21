Emekli maaşıyla geçinemeyenlere müjde! 2.000 TL daha fazla maaş almanın yolları açıklandı! Biraz önce belli oldu!

SGK mevzuatlarında belirti edilen emekli olma şartlarını inceleyen vatandaşlar bir yandan da emekli maaş tutarlarını arttırmanın yollarını arıyor. Gelecek senelerde alıncak emekli maaşı, çalışılan süre boyunca alınan maaştan daha düşük olacağı amacıyla parasal anlamda zorluk yaşanması kaçınılmaz oluyor. Emeklilik döneminde yüksek oranda aylık alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla birtakım koşullar ilgi çekiyor. Bu yöntemleri uygulayan sigortalı çalışanlar emekli olduklarında başkalarından daha yüksek maaş alma hakkı
Daha Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır?
Yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen yurttaşların primlerinin maaş tutarı üstünden ödenmesi gerekiyor. Asgari ücretten daha yüksek maaşla çalışanlar, primlerinin asgari ücret üstünden değil de alınan maaş üstünden ödenmesine ilgi etmelidir. Bu sayede emekli maaşı taban tutarın üstüne çıkabiliyor.
Bir başka mühim konu ise oluşturulan ek işler amacıyla de SGK primi ödenmesi oluyor. Birden çok sayıda iş yapan kişiler, gerçekleştirdikleri ek işlerden sigorta primi talep ederek taban tutarın çok daha üstünde emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bu iki şartı başarı ile uygulayan sigortalı çalışanlar emeklilik döneminde ekonomik olarak rahat ediyor.