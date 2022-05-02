Hemen dilekçe veren 8 yıl erken emekli oluyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Birleştirme yapmak oldukça önemli

Emekli olabilmek amacıyla bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir. Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir. Hatta şartları gerçekleştiren vatandaşların doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil ediliyor. Böylece çalışanların erkenden emekli olma şansları da doğuyor.

Hizmet birleştirme işlemleri çalışanlar amacıyla olabildiğince yararlıdır. Bu sayede emekli olacakları vakit alacakları maaşları yükseltme şansları da bulunmaktadır. Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak amacıyla SGK kurumlarına müracaatta bulunmak yeterlidir. Böylece hizmet birleşimi noktasında üst düzeyde bir kazanım elde edebiliyorsunuz!