Hemen dilekçe veren 8 yıl erken emekli oluyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi!

Emeklilik hususu çoğu insan amacıyla yüksek ehemmiyet arz ettiğinden ötürü çıkan her haber insanların heyecanlanmasına sebep olmaktadır. Sosyal medyada dolanan son haberlere göre şartları yerine getiren vatandaşlar 8 sene erkenden emekli olma hakkına erişebilecek. Şartların ne olduğuna bakarsak 2000 senesinden evvel Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf kaydını yaptırarak sigortalı olabilir.
Birleştirme yapmak oldukça önemli
Emekli olabilmek amacıyla bir gün bile olabildiğince mühim olmasından ötürü insanların çalıştığı değişik kurumlarda ki hizmetlerini toplamaları olası duruma getirilmiştir. Bu sayede çalışanlar tüm primlerini bir araya getirerek prim gün adetlerini doldurabilmektedir. Hatta şartları gerçekleştiren vatandaşların doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil ediliyor. Böylece çalışanların erkenden emekli olma şansları da doğuyor.
Hizmet birleştirme işlemleri çalışanlar amacıyla olabildiğince yararlıdır. Bu sayede emekli olacakları vakit alacakları maaşları yükseltme şansları da bulunmaktadır. Hizmet birleştirme işleminden yararlanmak amacıyla SGK kurumlarına müracaatta bulunmak yeterlidir. Böylece hizmet birleşimi noktasında üst düzeyde bir kazanım elde edebiliyorsunuz!
Emeklilik için oldukça önemli
Kişilerin alacakları emekli maaşının ve emekli olacakları kurumun belirlenmesinde genellikle son 3 sene süresince çalıştığı kurum büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla emekliliğe yaklaştığınızda çalıştığınız kurumu değiştirmek ilerde yararlanacağınız imkanları ve alacağınız maaşı olabildiğince etkileyecektir. Hizmet birleştirmesi yapılması da bu hali etkilememektedir. Kişinin kurumu belirlenirken son çalıştığı kurum etkili olmaktadır.
Genelde emekli sandığı olabildiğince iyi imkanlar yayınlayan kurumlardan bir tanesidir. Hem de sonra senelarda prime husus olan kazancı daha yüksek tutmakta alacağınız maaşın yükselmesine yardımcı olacaktır. SGK'ya bildirilen matrahın artması sizin emekli olacağından ikinci bir işte çalışıp ikinci bir prim yatırmak da alternatifler arasındadır. Bu da prim husussu ile ilgili mühim bir kazanım manasına geliyor!