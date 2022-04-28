20-25 yıl evli kalana 2.500 TL maaş bağlanacak mı? SGK’dan uzun seneler evli kalan kadınlara emeklilik kıstası! Yasa taslakları hazırlandı!

Prim ödeyerek emekli olma yolları iş hayatına atılmayanlar tarafından sık sık merak edilen konulardan birisi oluyor. Çalışarak emeklilik şartlarını sağlayamayan ve yaş sınırı geçen vatandaşlar, başka şekilde emekli olup olamayacağını merak edip araştırıyor. Yeni evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlar da iş hayatına ara vermek ya da sona vermek zorunda kalabiliyor. Ancak evlilik nedeniyle ev hanımlarına emeklilikte yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik var mı? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? İşte detaylar...