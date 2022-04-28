20-25 yıl evli kalana 2.500 TL maaş bağlanacak mı? SGK'dan uzun seneler evli kalan kadınlara emeklilik kıstası! Yasa taslakları hazırlandı!
Her birey emekli olup maaşa kavuşmak ister. SGK'dan uzun yıllar evli olan çiftlere emeklilik imkanı sağlanıp sağlanmadığı yönünde son dakika açıklamalar merakla takip ediliyor. Ev hanımı olsa dahi daha önce çalışıp sigorta yaptırmayanlar eğer bu yasa çıkarsa emeklilik hakkı elde edebilecek. Gündemde büyük bir ilgiyle takip edilen bu konuyla ilgili en dikkat çeken ayrıntı 25 yıl evli kalmak oluyor ve diğer tüm başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Koşulları taşıyan ev hanımları SGK'dan emeklilik parası alabiliyor ve bu miktarın ne kadar olduğu da ortaya çıkıyor. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? İşte detaylar...
Prim ödeyerek emekli olma yolları iş hayatına atılmayanlar tarafından sık sık merak edilen konulardan birisi oluyor. Çalışarak emeklilik şartlarını sağlayamayan ve yaş sınırı geçen vatandaşlar, başka şekilde emekli olup olamayacağını merak edip araştırıyor. Yeni evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlar da iş hayatına ara vermek ya da sona vermek zorunda kalabiliyor. Ancak evlilik nedeniyle ev hanımlarına emeklilikte yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik var mı? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? İşte detaylar...
Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım...