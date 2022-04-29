SGK-SSK ve Bağkur'lu olmayanlara emeklilik imkanı geldi! İsterseniz anında para iadesi alabilirsiniz! Her şey sil baştan değişti!

PART TIME ÇALIŞANLARDA KAPSAMDA

Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak. SGK doğrultusundan isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın basitçe emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün adedi ve aylık makul prim ödeme miktarı ile işe gitmeye lüzum kalmadan emeklilik sağlanacak.

Ancak söz hususu uygulamadan yararlanarak erken emeklilik fırsatı elde etmek isteyen kişilerin geçmişten kalan rastgele bir SGK prim borcu bulunmaması lüzummektedir. Genellikle rastgele bir sigortası olmayan vatandaşların genel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla otomatik olarak başlayan GSS borçları vakit içerisinde emeklilik önünde engel teşkil edebiliyor. Bu tip problemler ile karşılaşmadan isteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan ya da 30 günden az çalışmış, bir işverene bağlı çalışan vatandaşların bu hizmetten işe gitmeye gerek olmadan yararlanması sağlanacak.