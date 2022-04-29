Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 30.04.2022 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 15:54
    ABONE OL

    SGK-SSK ve Bağkur'lu olmayanlara emeklilik imkanı geldi! İsterseniz anında para iadesi alabilirsiniz! Her şey sil baştan değişti!

    İsteğe bağlı sigorta kapsamında hem sağlık hizmetlerinin devam ettirmek hem de emekli olma fırsatı elde etmek isteyen vatandaşlar amacıyla SGK yeni uygulamalar döneme sokmaya devam ediyor. Ayda 1.444 TL prim ödemesi yapan herkes emeklilik amacıyla 5.400 prim gününü doldurarak emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında Mayıs 2008 ve ardından ilk sigorta başlangıcı oluşturulan bireylerin 63 yaşını doldurması gerekecek. SGK'nın basit emeklilik fırsatından yararlanmak amacıyla vatantaşların yalnızca Türkiye'de ikamet etmesi koşulu aranmaktadır. İkametin vatan dışına alınması durumunda isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da sona erecektir. Bu haktan rastgele bir sigortalılık kolunda aktif olarak çalışanlar yararlanamayacaktır.

    takvim.com.tr
    Her şey değişti! Para iadesi yapılıyor!

    SGK, emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla oldukça fazla şekilde seçenek sunmaya devam ediyor. 5.400 prim gün adedi ile emeklilik avantajlarından yararlanmak olası duruma geldi. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden bile düşük miktarda prim ödeyerek bütün kişilerin emekli olmalarının yolu açıldı. Hem de memurluktan ayrılanların da bu uygulamadan yararlanması sağlanacak. İşte emekli olmanın en basit yolu…

    PART TIME ÇALIŞANLARDA KAPSAMDA

    Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak. SGK doğrultusundan isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın basitçe emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün adedi ve aylık makul prim ödeme miktarı ile işe gitmeye lüzum kalmadan emeklilik sağlanacak.

    Ancak söz hususu uygulamadan yararlanarak erken emeklilik fırsatı elde etmek isteyen kişilerin geçmişten kalan rastgele bir SGK prim borcu bulunmaması lüzummektedir. Genellikle rastgele bir sigortası olmayan vatandaşların genel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla otomatik olarak başlayan GSS borçları vakit içerisinde emeklilik önünde engel teşkil edebiliyor. Bu tip problemler ile karşılaşmadan isteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan ya da 30 günden az çalışmış, bir işverene bağlı çalışan vatandaşların bu hizmetten işe gitmeye gerek olmadan yararlanması sağlanacak.

    5.400 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUN!

    İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ayda 1.444 TL ödeyerek, 5.400 prim gününden emekli olma şansının yanı sıra vatandaşlar borçlanma yöntemlerine müracaat ederek da erken emeklilik fırsatı elde edebiliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu yöntemler arasında erkekler amacıyla askerlik ve kadınlar amacıyla doğum borçlanması yöntemleri ciddi sürelerde emekli olmanın önünü açmaya başladı.
    Kadınlarda 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatının sunulduğu (3 çocuk sahibi olanlar amacıyla) doğum borçlanması erken emeklilik amacıyla mühim bir uygulama. Erkeklerde ise askerlik ve sigortalılık tarihlerine göre 2 seneye kadar erken emeklilik fırsatı doğuyor.

    SGK doğrultusundan ilaveten değişik tip borçlandırma yöntemleri ve yapılandırma hizmetleri erken emeklilik amacıyla mühim fırsat sağlamaya devam ediyor.

        EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

        SGK'lı olarak çalışanların emeklilik amacıyla lüzumlu olan; belirli vakit sigortalı olma, belirli vakit sosyal güvenlik primi ödemiş olma ve belirli yaşı doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekiyor. Bu üç şarttan biri bile eksik olsa emekli olunamıyor, emekli aylığı bağlanmıyor. İşte SGK emeklilik şartları…

        KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

        Belirli vakit sigortalı olup bu vakit içerisinde primlerini kusursuz ödeyen ve yaş koşulunu da yerine getiren bayan çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün adedi ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazanıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.

        SGK kapsamında bayanların emekli yaşı işe ilk giriş tarihine göre değişir. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız durumunda 58 yaş ve 7200 gün koşulu ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Fakat 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz amacıyla 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.

        SSKlı ve Bağ-Kurlu olmayanlara emeklilik yolu açıldı Hiç çalışmamış olanlar da yararlanıyor

        ERKEKLERDE EMEKLİLİK

        Sigortalılık zamanınin başlangıcı 08.09.1976'dan evvel olan erkek SGK 'lılar:

        55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

        08.09.1999 günü ve ardından işe giren erkekler emekli olabilmeleri amacıyla 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün adedi ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler amacıyla sigortalılık zamanı diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB’den adrese teslim ihale!
        Haberler SGK SGK-SSK ve Bağkur'lu olmayanlara emeklilik imkanı geldi! İsterseniz anında para iadesi alabilirsiniz! Her şey sil baştan değişti!
            SON DAKİKA