SGK-SSK ve Bağkur'lu olmayanlara emeklilik imkanı geldi! İsterseniz anında para iadesi alabilirsiniz! Her şey sil baştan değişti!

SGK, emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla oldukça fazla şekilde seçenek sunmaya devam ediyor. 5.400 prim gün adedi ile emeklilik avantajlarından yararlanmak olası duruma geldi. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden bile düşük miktarda prim ödeyerek bütün kişilerin emekli olmalarının yolu açıldı. Hem de memurluktan ayrılanların da bu uygulamadan yararlanması sağlanacak. İşte emekli olmanın en basit yolu…
PART TIME ÇALIŞANLARDA KAPSAMDA
Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak. SGK doğrultusundan isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın basitçe emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün adedi ve aylık makul prim ödeme miktarı ile işe gitmeye lüzum kalmadan emeklilik sağlanacak.
Ancak söz hususu uygulamadan yararlanarak erken emeklilik fırsatı elde etmek isteyen kişilerin geçmişten kalan rastgele bir SGK prim borcu bulunmaması lüzummektedir. Genellikle rastgele bir sigortası olmayan vatandaşların genel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla otomatik olarak başlayan GSS borçları vakit içerisinde emeklilik önünde engel teşkil edebiliyor. Bu tip problemler ile karşılaşmadan isteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan ya da 30 günden az çalışmış, bir işverene bağlı çalışan vatandaşların bu hizmetten işe gitmeye gerek olmadan yararlanması sağlanacak.
5.400 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUN!
İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ayda 1.444 TL ödeyerek, 5.400 prim gününden emekli olma şansının yanı sıra vatandaşlar borçlanma yöntemlerine müracaat ederek da erken emeklilik fırsatı elde edebiliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu yöntemler arasında erkekler amacıyla askerlik ve kadınlar amacıyla doğum borçlanması yöntemleri ciddi sürelerde emekli olmanın önünü açmaya başladı.
Kadınlarda 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatının sunulduğu (3 çocuk sahibi olanlar amacıyla) doğum borçlanması erken emeklilik amacıyla mühim bir uygulama. Erkeklerde ise askerlik ve sigortalılık tarihlerine göre 2 seneye kadar erken emeklilik fırsatı doğuyor.
SGK doğrultusundan ilaveten değişik tip borçlandırma yöntemleri ve yapılandırma hizmetleri erken emeklilik amacıyla mühim fırsat sağlamaya devam ediyor.