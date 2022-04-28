Emekli olmak isteyen ev hanımlarının dikkatine: SGK emeklilik düzenlemelerini tamamladı! 24 günlük prim ödemesi, 30 gün olarak...
Yaşlılık dönemini garanti altına almak amacıyla emekli olmanın yollarını arayan ev hanımlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kurum doğrultusundan oluşturulan resmi bildirime göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün ev hanımlarının emekli olmaya hak kazanacağı bilgi kapasitesi verildi. İşte ev hanımlarını yakından ilgilendiren emeklilik kararlarına dair ayrıntılar
Yoğun bir çalışma yaşamına sahip olan ya da yaşamının bir devresinde sigortalı olarak çalışmış olan bütün vatandaşlar, yaşlılık zamanlarını garanti altına almak ve o devre içinde rahata erebilmek adına, Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan belirlenmiş olan emeklilik şartlarını yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada yaşamının rastgele bir devresinde çalışma yaşamı olmamış olan ev hanımları, kendilerinin bu hizmetlerden yararlanıp yararlanamayacaklarını, yaşlılık zamanları içinde emekli maaşı almalarının bir yolu olup olmadığını incelemeye devam etmektedirler.
Ev hanımlarının, sigortalı bir işte çalışıyor olmasalar da gün içinde başlayan ve yaşamın başka yıllarına kadar uzanan emeklerini görmezden gelmek istemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu, alakalı takımda yer alan vatandaşları içine alan bir emeklilik hizmeti sunacağını açıklamıştır.
Kurum doğrultusundan oluşturulan bildirime göre sigortalı bir çalışma yaşamı olmamış olan ve şu anda da sigortalı bir işte çalışmayan ev hanımlarının emekli olması olası kılınmıştır.
SGK Bağlamında Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi!
Emeklilik hizmetleri ve diğer projeleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkan SGK, yeni dönemde de avantajlı hizmetler sunmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda ev hanımlarını yakından ilgilendiren bir karara daha imza attığını açıklayan Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili grup içerisinde yer alan ve emekliliğine imkânsız gözü ile bakılan vatandaşlara, emekli olma hakkı tanınacağının bilgisini kamuoyu ile paylaştı.