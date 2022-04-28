Emekli olmak isteyen ev hanımlarının dikkatine: SGK emeklilik düzenlemelerini tamamladı! 24 günlük prim ödemesi, 30 gün olarak...

Yoğun bir çalışma yaşamına sahip olan ya da yaşamının bir devresinde sigortalı olarak çalışmış olan bütün vatandaşlar, yaşlılık zamanlarını garanti altına almak ve o devre içinde rahata erebilmek adına, Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan belirlenmiş olan emeklilik şartlarını yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada yaşamının rastgele bir devresinde çalışma yaşamı olmamış olan ev hanımları, kendilerinin bu hizmetlerden yararlanıp yararlanamayacaklarını, yaşlılık zamanları içinde emekli maaşı almalarının bir yolu olup olmadığını incelemeye devam etmektedirler.