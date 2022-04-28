Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

Prim günleri normal emeklilik için yeterli olmayanlar başka alternatif yollarla emekli olabiliyor. Henüz bir çok kişi bunu bilmiyor. Ancak SSK vatandaşlara 3600 günle emeklilik hakkı tanıdı. Eksik prim günüyle de emekliliğin keyfini çıkartabilirsiniz. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) statüsünde 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. İşte yaştan emekliliğin detayları...