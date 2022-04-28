RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanları ilgilendiriyor. 15 yıllık hizmet süresini aştığınızda ve 3.600 prim gününü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. SSK ve Bağ-Kur'dan sigortalı olanlara güzel haber geldi. Detaylar tek tek açıklandı. Daha az prim günüyle geç yaşta emekli aylığı bağlatabilmek mümkün hale geldi. SSK'dan 3600 prim günüyle yaştan emekli olabilmenin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Kimler 3600 gün ile emekli olabilir?

28.04.2022 19:20 - Son Güncelleme: 28.04.2022 19:20
Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

Prim günleri normal emeklilik için yeterli olmayanlar başka alternatif yollarla emekli olabiliyor. Henüz bir çok kişi bunu bilmiyor. Ancak SSK vatandaşlara 3600 günle emeklilik hakkı tanıdı. Eksik prim günüyle de emekliliğin keyfini çıkartabilirsiniz. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) statüsünde 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. İşte yaştan emekliliğin detayları...

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Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

Bazı koşullarda emekliliğe 3600 günle sahip olmak mümkün. 3600 günle emeklilik cinsiyete göre değişiyor. Sigortanın başlangıç tarihine de bakmak gerekiyor.

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

SİGORTA BAŞLANGICINA DİKKAT

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir. Kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

Bu hizmet süresi ve prim gününü dolduran kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. Örneğin Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor.

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar emekli oluyor! SSK’dan prim günü detayı! 3600 günle emeklilik! Hemen hesapla!

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor.

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