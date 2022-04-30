Emekliye Temmuz sürprizi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 güncel emekli ve memur zam hesabı!





HER AYA YANSIYACAK

Bilgin yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimin ilgilendiren düzenlemeyle ilgili "Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak." ifadelerini kullandı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ TABAN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesaplarsak; Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.



13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.



En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa burada taban maaş hesabı yine 3500-4000 TL arasında olacak.