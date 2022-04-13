Bunları yapan çalışanlar erken emekli olabiliyor! Erken emeklilikte bomba formül biraz önce açıklandı!1800, 4500 ve 4680 prim günü...

Kısmı Emeklilik

Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş koşuluyla 10 sene prim ile emeklilik sağlanabiliyor. 15 sene ve 3600 prim gününü dolduranlar, 9 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olan şahıslar amacıyla erken emeklilik avantajlarını sunuyor. Söz hususu tarih ardından ise hal biraz farklı. Söz hususu olan vatandaşlarda 4500 prim ve sene koşulu da 25'e yükseliyor. Erken emeklilikte ilaveten çoğu meslek grubu amacıyla yıpranma hisseleri da öneme alınıyor.