Vatandaşlar bayram etti! SGK açıkladı: O ilaçlar ücretsiz oldu! İşte SGK tarafından karşılanan ilaçlar listesi...
Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışan çalışmayan, emekli olan olmayan her vatandaşa çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sunulan hizmetlerin başında da çeşitli hastalıkların tedavileri için kullanılan ilaçların devlet tarafından karşılanması gelmektedir. Bu noktada yeni dönem düzenlemesine giden kurum, hangi ilaçların devlet tarafından karşılandığını açıklamıştır.
13.04.2022 13:20 - Son Güncelleme: 13.04.2022 13:20
Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışan çalışmayan, emekli olan olmayan her vatandaşa çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sunulan hizmetlerin başında da çeşitli hastalıkların tedavileri için kullanılan ilaçların devlet tarafından karşılanması gelmektedir. Bu noktada yeni dönem düzenlemesine giden kurum, hangi ilaçların devlet tarafından karşılandığını açıklamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Hangi İlaçları Karşılar?
Yeni dönemin gelmesi ile birlikte pek çok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de çeşitli düzenlemeler yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılan düzenlemeler sonucunda kurum kapsamında karşılanan ilaç listesine 29 ilaç grubunun daha dahil edildiğini duyurdu.